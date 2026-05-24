Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de mayo de 2026 NOTA DE TAPA

Granados: "Los intendentes abordamos el tema de seguridad todos los días"

El jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, respaldó el proyecto para crear policías municipales en la Provincia y aseguró que la iniciativa busca actualizar el esquema de seguridad bonaerense, con mayor protagonismo de los intendentes en la prevención del delito y el patrullaje local.

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