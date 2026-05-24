24 de mayo de 2026
NOTA DE TAPA
Granados: "Los intendentes abordamos el tema de seguridad todos los días"
El jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, respaldó el proyecto para crear policías municipales en la Provincia y aseguró que la iniciativa busca actualizar el esquema de seguridad bonaerense, con mayor protagonismo de los intendentes en la prevención del delito y el patrullaje local.
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, fue uno de los jefes comunales que participó del encuentro que convocó Javier Alonso y expresó que “la iniciativa nace de una necesidad social y política compartida entre el ministerio de Seguridad y los intendentes que gestionamos la seguridad en el territorio, para consolidar un nuevo proyecto, ya que el marco legal actual viene de 1998”.
Allí fue contundente al resaltar el rol de los mandatarios a la hora de la lucha contra la inseguridad: “Somos los intendentes los que gestionamos todos los días, estamos en los barrios y conocemos la realidad de lo que ocurre. Una nueva policía nos permite ampliar la capacidad operativa en el territorio, con un marco legal acorde, en la articulación con las otras fuerzas existentes”.
También reconoció que los impulsores del proyecto están “en la etapa de construcción de consensos para redactar un proyecto sólido. Es un tema muy importante para nuestros vecinos y requiere el respaldo de todas las fuerzas, para que no dependa de la ‘voluntad política de turno’, sino que sea una política de Estado concreta”.
Con respecto a la lucha contra la inseguridad, Granados expresó que “los intendentes abordamos este tema todos los días. En Ezeiza tenemos un plan de tolerancia cero al delito, con un programa de acción que integra el trabajo de todas las fuerzas que tenemos en el distrito. La nueva policía municipal vendría a reforzar el patrullaje y la prevención. Por eso creamos la policía municipal Ezeiza Alfa, cuyos aspirantes ya fueron seleccionadas y actualmente se están capacitando. Nuestro modelo de formación profesional es justamente el estándar que el proyecto de ley busca replicar en toda la Provincia”.
En esa línea, también valora “la inversión en logística y la profesionalización que ha impulsado la Provincia. Contamos con un enorme respaldo del ministro Javier Alonso y Axel Kicillof, que aún ante la quita del Fondo de Fortalecimiento a la seguridad que realizó el Gobierno Nacional, sigue acompañándonos en la lucha contra el delito”