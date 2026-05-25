Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Kicillof reactiva su agenda en Mar del Plata, donde la interna sigue viva

El gobernador bonaerense clausurará el Congreso del Trabajo el próximo viernes. Ante un escenario local cruzado por demandas estructurales de fondos, salud y seguridad, el Ejecutivo provincial apuesta por una fuerte convocatoria institucional y federal. Mientras tanto, continúa la disputa entre los aliados de la Gobernación y La Cámpora.

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