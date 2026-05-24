24 de mayo de 2026
DESIGNACIONES
Comercio anunció la incorporación de Romina Santana al Ministerio de Trabajo
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) informó que Romina Santana, subsecretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata y concejal de la capital bonaerense por Fuerza Patria, se incorporó a la cartera que conduce Walter Correa.
La dirigente platense, quien además integra la Secretaría de Relaciones Institucionales de la CGT de la República Argentina junto a Daniel Lovera, integrará la Dirección de Análisis y Promoción del Empleo, área dependiente de la Subsecretaría de Empleo de la cartera laboral bonaerense.
Desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) destacaron que la incorporación de dirigentes sindicales con experiencia territorial y conocimiento directo de la realidad laboral fortalece las políticas públicas vinculadas al empleo, la capacitación y la promoción del trabajo registrado.
En esa sintonía, el histórico secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, aseguró: “Romina es una dirigente con una enorme capacidad de trabajo, compromiso y sensibilidad social. Conoce de cerca las problemáticas de los trabajadores y trabajadoras, y estoy convencido de que realizará un gran aporte desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires". Además, afirmó que "para nuestra organización es un orgullo que compañeras con trayectoria gremial y vocación de gestión puedan asumir nuevas responsabilidades institucionales”.
Por su parte, Santana agradeció el nombramiento y destacó el respaldo del movimiento obrero mercantil: “Quiero agradecer profundamente al ministro Correa esta oportunidad y la confianza depositada en mí para asumir esta responsabilidad". La edil también agradeció a sus compañeros y compañeras de FAECYS, al Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata y a Carlos Restivo, secretario general de la organización.
La dirigente remarcó además que el nuevo desafío representa “una oportunidad para seguir articulando políticas públicas que promuevan el empleo, la formación y el desarrollo laboral en toda la provincia de Buenos Aires”.