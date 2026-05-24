Apps
Domingo, 24 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
24 de mayo de 2026
DESIGNACIONES

Comercio anunció la incorporación de Romina Santana al Ministerio de Trabajo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) informó que Romina Santana, subsecretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata y concejal de la capital bonaerense por Fuerza Patria, se incorporó a la cartera que conduce Walter Correa.

Comercio anunció la incorporación de Romina Santana al Ministerio de TrabajoComercio anunció la incorporación de Romina Santana al Ministerio de Trabajo
Compartir

La dirigente platense, quien además integra la Secretaría de Relaciones Institucionales de la CGT de la República Argentina junto a Daniel Lovera, integrará la Dirección de Análisis y Promoción del Empleo, área dependiente de la Subsecretaría de Empleo de la cartera laboral bonaerense.

Desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) destacaron que la incorporación de dirigentes sindicales con experiencia territorial y conocimiento directo de la realidad laboral fortalece las políticas públicas vinculadas al empleo, la capacitación y la promoción del trabajo registrado.

En esa sintonía, el histórico secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, aseguró: “Romina es una dirigente con una enorme capacidad de trabajo, compromiso y sensibilidad social. Conoce de cerca las problemáticas de los trabajadores y trabajadoras, y estoy convencido de que realizará un gran aporte desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires". Además, afirmó que "para nuestra organización es un orgullo que compañeras con trayectoria gremial y vocación de gestión puedan asumir nuevas responsabilidades institucionales”.

Por su parte, Santana agradeció el nombramiento y destacó el respaldo del movimiento obrero mercantil: “Quiero agradecer profundamente al ministro Correa esta oportunidad y la confianza depositada en mí para asumir esta responsabilidad". La edil también agradeció a sus compañeros y compañeras de FAECYS, al Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata y a Carlos Restivo, secretario general de la organización.

La dirigente remarcó además que el nuevo desafío representa “una oportunidad para seguir articulando políticas públicas que promuevan el empleo, la formación y el desarrollo laboral en toda la provincia de Buenos Aires”.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

FÚTBOL Y POLÍTICA

Chiqui Tapia, aliado de Axel Kicillof, puso en marcha la Conurbaneta 2026

A días del debut de Argentina en el Mundial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino reunió a intendentes y anunció apoyo de la entidad para organizar "fan fest" gratuitos en los distritos. Presencia del "Grupo AFA".

NOTICIAS MÁS VISTAS

Chiqui Tapia, aliado de Axel Kicillof, puso en marcha la Conurbaneta 2026

Karina y Pareja muestran el poder libertario con un Cabildo Abierto en 135 distritos

Cascallares: “Queremos un proyecto donde los distritos sean protagonistas”

¿Coincidencia virtuosa?: encuentro casual y promesa de diálogo político

Charly García volvió al público: reapareció con una sonrisa tras su operación

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET