Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de mayo de 2026 DESIGNACIONES

Comercio anunció la incorporación de Romina Santana al Ministerio de Trabajo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) informó que Romina Santana, subsecretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata y concejal de la capital bonaerense por Fuerza Patria, se incorporó a la cartera que conduce Walter Correa.

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