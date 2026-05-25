25 de mayo de 2026
NUMEROS
El turismo generó más de $339 mil millones y PBA concentró gran parte del movimiento
La Costa Atlántica, las sierras y los pueblos turísticos bonaerenses tuvieron actividad sostenida durante el 25 de Mayo.
La provincia de Buenos Aires volvió a ser uno de los principales destinos turísticos del país durante el fin de semana largo por el 25 de Mayo, en un contexto donde el turismo interno generó un impacto económico total de $339.880 millones. Las escapadas de cercanía, las fiestas criollas y las propuestas gastronómicas impulsaron gran parte del movimiento turístico bonaerense, especialmente en la Costa Atlántica, las sierras y los pueblos del interior.
Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1,4 millones de turistas viajaron durante el feriado en todo el país. Aunque se trató de un fin de semana tranquilo, fue el tercero más importante del año en cantidad de viajeros. El gasto promedio diario alcanzó los $112.385 por persona y mostró una suba real frente al último feriado largo por el 25 de Mayo registrado en 2023.
En territorio bonaerense predominó el turismo regional y espontáneo, principalmente desde el AMBA. Mar del Plata inició el fin de semana con reservas hoteleras cercanas al 50% y sostuvo actividad gracias a su oferta gastronómica, cultural y recreativa. También hubo movimiento en Tandil, Chascomús y distintos destinos serranos y rurales que combinaron actividades patrias, festivales y propuestas familiares.
La Costa Atlántica desplegó una agenda marcada por ferias regionales, peñas folklóricas y actividades tradicionales. En localidades del Partido de La Costa hubo propuestas culturales, mercados gastronómicos, recorridos turísticos y eventos vinculados a la identidad criolla, mientras que en Nueva Atlantis se realizaron exhibiciones de carrovelismo sobre la playa.
El interior bonaerense también mostró fuerte actividad con fiestas populares que funcionaron como atractivo central del feriado. Dolores celebró la Fiesta de la Torta Argentina, Lobos organizó la Fiesta de la Empanada y Sabores Patrios, y Carmen de Areco volvió a convocar visitantes con la Fiesta del Locro Patrio. A eso se sumaron fogones, peñas y encuentros tradicionalistas en distintos municipios.
A nivel nacional, las ciudades con grandes eventos deportivos y recitales también traccionaron visitantes. Córdoba se destacó por la final del Torneo Apertura 2026 y distintos festivales, mientras que Salta, Mendoza y San Juan sumaron competencias automovilísticas y actividades vinculadas al turismo aventura.
El informe de CAME destacó además que, en lo que va del año, ya viajaron más de 9,3 millones de turistas durante los cinco fines de semana largos registrados en Argentina, con un gasto acumulado superior a los $2,6 billones. En ese escenario, la provincia de Buenos Aires volvió a consolidarse como uno de los principales motores del turismo interno y de la recaudación vinculada al sector.