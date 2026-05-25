Tedeum con mensaje político: la Iglesia pidió terminar con “la división y la polarización”
Ante Javier Milei y su Gabinete, Jorge García Cuerva cuestionó el “sálvese quien pueda”, criticó a los “haters” y reclamó una dirigencia enfocada en los más vulnerables.
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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este 25 de Mayo el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde llamó a terminar con “la división y la polarización” y reclamó mayor diálogo político y compromiso social frente a la crisis que atraviesa el país. El mensaje fue pronunciado ante el presidente Javier Milei, miembros del Gabinete nacional y autoridades porteñas.
Durante su homilía, García Cuerva advirtió sobre el avance del individualismo y sostuvo que “nadie se salva solo”. En ese marco, planteó la necesidad de construir acuerdos básicos para enfrentar los problemas sociales y económicos que afectan a gran parte de la población argentina.
El arzobispo utilizó la imagen bíblica de cuatro hombres que ayudan a un paralítico a acercarse a Jesús para reflexionar sobre la actualidad política y social del país. Según explicó, esos “cuatro actores” necesarios para sacar adelante a la Argentina son el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza.
También cuestionó a sectores de la dirigencia y a quienes promueven enfrentamientos desde redes sociales y espacios de poder. “El ‘sálvese quien pueda’ rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre una “nube de desmembramiento social” provocada por intereses alejados de las necesidades de la población.
En otro tramo del mensaje, García Cuerva pidió recuperar la sensibilidad frente a quienes atraviesan situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Mencionó especialmente a jubilados, jóvenes afectados por las drogas, trabajadores precarizados, personas con discapacidad y familias golpeadas por la crisis económica.
El arzobispo también apuntó contra los discursos de odio y la agresividad en redes sociales. Sin mencionar dirigentes en particular, criticó a los “haters” que “descalifican y difaman” desde una pantalla y convocó a “desarmar el lenguaje” para reemplazar los agravios por palabras de esperanza y paz.
Frente a la plana mayor del Gobierno nacional, García Cuerva reclamó una dirigencia capaz de alcanzar consensos y de priorizar a quienes más sufren. “Lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, afirmó durante la ceremonia religiosa realizada por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.
Sobre el cierre del Tedeum, el arzobispo retomó el mensaje histórico de la Primera Junta y llamó a reconstruir la unidad nacional. “El sueño fundacional fue siempre la unión”, expresó, antes de pedir que la Virgen de Luján interceda “por el país, sus gobernantes y todo el pueblo argentino”.