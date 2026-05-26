26 de mayo de 2026
LA IMAGEN LO ES TODO
La interna baja un cambio: señales de unidad en medio de la fragilidad
Tras semanas de tensión entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo, el presidente Javier Milei buscó mostrar cohesión política durante el 25 de Mayo con una foto de unidad en el balcón de la Casa Rosada y gestos hacia Patricia Bullrich, mientras continúan las negociaciones con el PRO y la disputa por el armado bonaerense.
El presidente Javier Milei buscó mostrar una imagen de unidad política durante las actividades oficiales por el 25 de Mayo, en medio de la fuerte interna que atraviesa La Libertad Avanza y de las negociaciones abiertas con dirigentes del PRO. Tras participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana, el mandatario reunió a su Gabinete en la Casa Rosada y salió al balcón para saludar a la militancia junto a funcionarios y referentes cercanos de su espacio.
La escena del domingo tuvo alto voltaje político. Milei apareció acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo se ubicó algunos pasos detrás, en una postal que buscó transmitir cohesión pese a las crecientes diferencias entre ambos sectores del oficialismo. El Presidente compartió luego la imagen en sus redes sociales con la frase “Argentina en buenas manos”.
En ese contexto, Milei también tuvo un gesto especialmente dirigido hacia Patricia Bullrich, a quien llamó para que se acercara al balcón y saludara junto a él a las personas reunidas en Plaza de Mayo. La ministra replicó luego el video del momento con el mensaje “¿Así o más claro?”, alimentando las versiones sobre una eventual consolidación política entre el bullrichismo y el oficialismo libertario, en momentos donde avanzan conversaciones para ampliar el armado electoral hacia 2027.
Detrás de la foto de unidad, sin embargo, continúan las tensiones internas dentro del denominado “triángulo de hierro” del Gobierno. La relación entre Karina Milei y Santiago Caputo sigue atravesada por disputas de poder vinculadas al control territorial y político de La Libertad Avanza, especialmente en la provincia de Buenos Aires. El enfrentamiento escaló en las últimas semanas tras la salida del titular del PAMI de Junín, desplazado luego de cuestionamientos impulsados desde redes sociales por referentes de “Las Fuerzas del Cielo”, el sector alineado con Caputo.
Mientras el armado bonaerense encabezado por Sebastián Pareja mantiene presencia en los 135 distritos, el sector de Caputo gana influencia a través de dirigentes, legisladores e influencers libertarios. En paralelo, dentro del oficialismo consideran clave sostener acuerdos con el PRO para garantizar gobernabilidad parlamentaria y fortalecer el armado electoral. En ese escenario, la imagen del domingo en el balcón de la Casa Rosada fue interpretada como un intento de Milei por exhibir equilibrio interno y enviar una señal de orden político hacia afuera.