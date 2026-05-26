Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de mayo de 2026 LA IMAGEN LO ES TODO

La interna baja un cambio: señales de unidad en medio de la fragilidad

Tras semanas de tensión entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo, el presidente Javier Milei buscó mostrar cohesión política durante el 25 de Mayo con una foto de unidad en el balcón de la Casa Rosada y gestos hacia Patricia Bullrich, mientras continúan las negociaciones con el PRO y la disputa por el armado bonaerense.

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