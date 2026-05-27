27 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Chapadmalal: pases a disponibilidad y fuerte cruce con la Provincia
La resolución nacional impacta directamente sobre trabajadores del histórico complejo turístico bonaerense, muchos con décadas de antigüedad en el sistema de turismo social. La medida abrió un frente político con el gobierno bonaerense, que salió a cuestionar el rumbo de la política oficial.
El complejo turístico de Chapadmalal, emblema del turismo social en la costa bonaerense y a pocos kilómetros de Mar del Plata, quedó en el centro de una fuerte controversia tras las últimas medidas del Gobierno nacional que impactan directamente sobre su planta de trabajadores y su futuro operativo.
En paralelo al proceso de reestructuración de los históricos complejos de turismo social —que también incluye a Embalse en Córdoba— el foco principal del conflicto se concentra en Chapadmalal, donde se registraron los primeros efectos concretos de las decisiones administrativas.
El punto de mayor tensión se produjo tras la aplicación de la Resolución 2026-129 de la Jefatura de Gabinete, que formalizó el pase a situación de disponibilidad del personal de planta permanente alcanzado por la reorganización del Estado. Según el texto oficial, la medida alcanza a trabajadores con estabilidad adquirida en el marco de la supresión de unidades organizativas dispuesta por decreto.
En Chapadmalal, la disposición impacta sobre cerca de 60 empleados, muchos de ellos con décadas de trayectoria en el sistema de turismo social y residentes en viviendas dentro del propio predio. La situación abre un escenario de incertidumbre laboral que podría derivar en desvinculaciones si en el plazo de 12 meses no se reubican dentro del Estado nacional.
El conflicto también se trasladó al plano político. Desde la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, salió con fuertes cuestionamientos a través de redes sociales, donde calificó el proceso como una “destrucción de un derecho” y denunció un esquema de vaciamiento.
“LA DESTRUCCIÓN DE UN DERECHO. El Gobierno Nacional avanza con un plan sistemático de privatización y vaciamiento de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse. Más de 80 años de historia y conquista del turismo social están en riesgo”, expresó Costa.
En otro tramo de su mensaje, el funcionario bonaerense apuntó contra la situación de las familias vinculadas al complejo: “La crueldad es total: la Justicia ordenó el desalojo de 30 familias de trabajadores históricos que vivían en el predio cuidando las instalaciones”.
Costa también remarcó la postura provincial frente al conflicto: “Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”.
En esa línea, el ministro recordó que el complejo está ubicado en territorio bonaerense y sostuvo que la Provincia viene reclamando su transferencia para hacerse cargo de su administración desde que el predio pasó a la órbita de la AABE. “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, afirmó.
El cierre del mensaje reforzó la confrontación política: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios. Chapadmalal es de los argentinos”.
En ese marco, aunque el conflicto también alcanza al complejo de Embalse, el epicentro de la disputa política y administrativa hoy se concentra en Chapadmalal, convertido en símbolo del debate por el futuro del turismo social en la Argentina.