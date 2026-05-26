26 de mayo de 2026
POLICIALES
Apartaron al subsecretario de Seguridad de Zárate porque su hijo participó de un tiroteo
El intendente Marcelo Matzkin comunicó la decisión a través de su cuenta de X, luego de un violento episodio ocurrido en el barrio Villa Angus
El jefe comunal de Zárate, Marcelo Matzkin, tomó la decisión de apartar al secretario de subseguridad del municipio, Alejandro Ferreyra, tras conocerse que su hijo participó de un fuerte tiroteo en el barrio Villa Angus y fue detenido por la policía.
El hecho ocurrió esta mañana en el barrio Villa Angus, donde se produjo un tiroteo y el hijo del funcionario municipal terminó detenido. Hubo una fuerte intervención de Prefectura y detuvieron a dos personas, una de ellas el familiar del subsecretario de Seguridad.
Ante esta situación, el intendente Marcelo Matzkin apartó provisoriamente al funcionario distrital, pero destacó su buena labor al frente de la secretaría. A través de su cuenta de X, Matzkin sentenció: “Ante el hecho de público conocimiento en la cual uno de los hijos del subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar he tomado la decisión desafectar preventiva al subsecretario de seguridad hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”.
Otro dato no menor es que el subsecretario de Seguridad de Zárate, Alejandro Ferreyra, se encuentra con licencia en su cargo.
“Confió en el relato del subsecretario quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, en la cual manifiesta que no tenía contacto con su hijo el cual es mayor de edad y que no residía en la ciudad de Zárate y que enterado de lo sucedido aportó los datos que a su alcance tenía”, sentenció el jefe comunal.
Allí destacó el accionar policial: “Cabe aclarar que las operaciones policiales se han podido desarrollar exitosamente gracias a la detección del ingreso del vehículo por medio del uso de las cámaras lectoras de patente del municipio. Sin perjuicio del relato formulado por el subsecretario, y de la coherencia del mismo, los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o manto de duda. Debemos tener en nuestra conducta el motivo para que nos crean sin importar lo doloroso e incómodo que sean las mismas”.
“Siempre antes que los funcionarios está el estado y detrás del estado siempre está el vecino. Vinimos a ser una herramienta en la lucha contra la inseguridad y nunca nada va a opacar nuestro objetivo, que es vivir mejor”, cerró el jefe comunal del PRO.
El hecho ocurrió en el barrio Villa Angus, entre las calles Falucho, Pueyrredón y Soler. Además del hijo del funcionario municipal, hay cuatro detenidos.
De acuerdo a los primeros datos, además del hijo del funcionario habría otros cuatro detenidos. Tras el operativo policial secuestraron un auto Volkswagen Vento que sería robado y armas de fuego.