Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Crece el conflicto en Chapadmalal y la oposición busca capitalizar el reclamo

En medio de la incertidumbre por el futuro de la Unidad Turística y el pase a disponibilidad de trabajadores, sectores opositores impulsaron una actividad política para cuestionar las medidas del Gobierno nacional.

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