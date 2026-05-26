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26 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA

Crece el conflicto en Chapadmalal y la oposición busca capitalizar el reclamo

En medio de la incertidumbre por el futuro de la Unidad Turística y el pase a disponibilidad de trabajadores, sectores opositores impulsaron una actividad política para cuestionar las medidas del Gobierno nacional.

Crece el conflicto en Chapadmalal y la oposición busca capitalizar el reclamo
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En medio del conflicto por el desmantelamiento de la Unidad Turística Chapadmalal, sectores de la oposición realizaron el sábado un acto político dentro del complejo hotelero para presentar un proyecto legislativo con el que buscan que la Provincia tome el control del predio y frene cualquier intento de privatización.

La actividad se desarrolló en la capilla del histórico complejo y reunió a dirigentes del peronismo local, organizaciones sociales y trabajadores afectados por el pase a disponibilidad dispuesto por el Gobierno nacional.

El encuentro se produjo en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro de la Unidad Turística, mientras avanzan versiones sobre concesiones privadas y el cierre operativo de distintos sectores del predio. En ese escenario, la oposición aprovechó el conflicto para volver a posicionarse en defensa del turismo social y cargar contra la administración nacional.

Sin embargo, el acto también dejó expuesta la intención de la oposición de capitalizar políticamente un conflicto que escaló tras la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar con el cierre operativo de la Unidad Turística y el pase a disponibilidad de trabajadores. Con fuerte presencia partidaria y referencias permanentes a la historia del movimiento justicialista, la jornada combinó reclamos laborales con un claro tono de campaña.

Trabajadores de la Unidad Turística y representantes de sociedades de fomento de Chapadmalal tomaron la palabra para advertir sobre la pérdida de puestos laborales y el impacto económico que podría generar el cierre definitivo del complejo en la zona sur del distrito.

En paralelo, desde el Concejo Deliberante impulsaron un proyecto de respaldo a la iniciativa bonaerense, mientras que también se sumaron planteos vinculados a la continuidad de los contingentes escolares y al rol histórico del complejo como emblema del turismo social en Argentina.

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