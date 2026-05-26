Volver | La Tecla Nacionales 26 de mayo de 2026 MAÑANA Y PASADO

Con Baradel fuera del SUTEBA, otros gremios llaman al paro docente en todo el país

Un frente de sindicatos que cuestionan la postura de la CTERA convocó a una huelga nacional de maestros para el miércoles y jueves.

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