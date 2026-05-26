26 de mayo de 2026
MAÑANA Y PASADO
Con Baradel fuera del SUTEBA, otros gremios llaman al paro docente en todo el país
Un frente de sindicatos que cuestionan la postura de la CTERA convocó a una huelga nacional de maestros para el miércoles y jueves.
Luego de que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) renovara formalmente sus autoridades pusiera fin a la “era Baradel” con el reemplazo de su histórico secretario general, Roberto Baradel, por María Laura Torre, un frente sindical opositor a esa línea llamó a un paro docente a nivel nacional para mañana y pasado mañana.
Se trata del Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FRENDEP), que con esta convocatoria hace su presentación en sociedad, ya que es la primera medida de fuerza adoptada por el colectivo, que en territorio bonaerense está representado por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.
El FRENDEP se presenta como una alternativa “desburocratizada” a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), donde aún revista Baradel y cuya expresión bonaerense es el SUTEBA. Con esta acción, busca pisar fuerte en todo el país y mostrarse como una alternativa combativa al principal gremio docente de la Argentina, que también tiene su oposición interna en la Lista Multicolor, que comanda varias seccionales, entre ellas La Matanza (la más grande de la provincia).
El plan de lucha lanzado por el FRENDEP comprende movilizaciones en varios puntos del país. La idea es motorizar el reclamo de una recomposición salarial para los docentes de las distintas provincias.
“Mañana estaremos realizando una jornada que no solo involucra a la provincia de Buenos Aires, sino que tiene carácter nacional. Denunciamos la ausencia del Frente Gremial y observamos la falta de acción de organizaciones como CTERA que han acompañado políticas de ‘paz social’ frente al gobierno de Milei, a pesar de las consecuencias que estas políticas generan”, dijo Claudio Vigne, titular de la Asociación de Maestros.