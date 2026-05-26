26 de mayo de 2026
BLANQUEO
De Avellaneda a La Plata: Ferraresi confirma su aspiración bonaerense
El intendente de Avellaneda, figura central del axelismo, inauguró un local con un cartel que reza "Axel Presidente-Ferraresi Gobernador". Tiempo atrás había recibido el respaldo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
carrera rumbo a la Casa Rosada que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inició tiempo atrás, abrió el juego de todos aquellos que sueñan con el sillón de la calle 6 de la ciudad de La Plata.
Uno de los anotados es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien tiempo atrás había confesado sus deseos de ser candidato a mandatario provincial. “Hay posibilidad”, declaró el mandamás del Conurbano allá por el mes de abril de manera escueta.
Sin embargo, el último lunes (25 de mayo) el referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) blanqueó de manera oficial su pretensión, luego de inaugurar un local propio en el que lució un cartel con la leyenda “Axel Presidente – Ferraresi Gobernador”.
Cabe recordar que el alcalde y figura central del axelismo había recibido el respaldo del ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque. “En la Rosada, Axel, para continuar la gestión, Jorge”, lanzó días atrás el funcionario kicillofista.
“Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Casa Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece es Jorge Ferraresi”, sostuvo.