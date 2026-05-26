De Avellaneda a La Plata: Ferraresi confirma su aspiración bonaerense

CONFLICTOS LOCALES

La UCR bonaerense busca la unidad en los distritos: cuáles quedan por acordar Tras la conformación de una lista de unidad, que consagró a Emiliano Balbín como presidente del Comité Provincia, los sectores buscan evitar la confrontación en los territorios. Presión bonaerense y casos insalvables de cara a los comicios del 7 de juniol