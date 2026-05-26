Volver | La Tecla Municipios 26 de mayo de 2026 TENSIÓN

Por Sebastián Lalaurette

Municipales en alerta porque un intendente dijo que no llegará a pagar un aumento

Los empleados de Adolfo Alsina iban a obtener una suba salarial en mayo y otra en junio, pero la comuna anunció que no podrá otorgar esta última. El gremio se declaró en estado de alerta y anunció que podría haber medidas de fuerza. Desde el municipio dicen que no hay tensión y que la situación se resolverá.

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