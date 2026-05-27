Comisiones confirmadas: Malena se queda con Reforma Política y Arata con Presupuesto
Tras meses de tensiones, el massismo se queda con dos comisiones importantes en la Cámara Alta. González Santalla presidirá Asuntos Constitucionales, que se conformará hoy por la tarde
Sin una sesión a la vista y con una interna a cielo abierto, quedaron confirmadas las presidencias de las comisiones más importantes en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
Tras conocerse que Germán Lago presidirá Legislación General y el camporista Emanuel González Santalla hará lo propio con Asuntos Constitucionales, el massismo también se quedó con cuerpos legislativos de relevancia.
Tras varias idas y vueltas, el Senado confirmó que Malena Galmarini será la presidenta de la comisión de Reforma Política, en un año donde habrá discusiones claves como el desdoblamiento, las PASO, la reelección de intendentes y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).
Por su parte, la senadora juninense Valeria Arata quedó como presidenta de la comisión de Presupuesto, también con fuerte relevancia dentro del ámbito legislativo.
Esta confirmación se da luego de varias discusiones y fuertes tensiones dentro del boque peronista en el Senado por el decreto que dictó la vicegobernadora Verónica Magario. Al principio Emanuel González Santalla estaba designado como presidente de la comisión de Presupuesto, pero el kicillofismo cedió y le dejó la presidencia de ACA, lugar que ocupaba Malena Galmarini.
Para dejar a un lado la discusión interna, Santalla se quedó con Asuntos Constitucionales (comisión que presidió en 2025), Arata quedó al frente de Presupuesto y Malena Galmarini presidirá Reforma Política, única comisión que no estaba confirmada en el decreto que firmó Verónica Magario.
Otro episodio que alimentó la interna se dio durante la conformación de la Comisión de Seguridad en el Senado, que quedó a manos de Sergio Berni. Allí, el exministro de Kicillof lanzó duras críticas por el poco funcionamiento de la Cámara Alta durante el año y aseguró que “se estaban empezando a conformar las comisiones a pesar de las deficiencias que tiene el decreto que envió la vicegobernadora”.
Esta tarde se conformará definitivamente la comisión de Asuntos Constitucionales. La cita será a partir de las 16 horas en el Salón Dorado de la Cámara Alta. Para mañana está previsto que se conformen las comisiones de Derechos Humanos y Niñez, mientras que el viernes será el turno de la comisión de Educación.
• ARATA, MARÍA VALERIA • DE URRAZA, MATÍAS MIGUEL • SANTARELLI, ADRIÁN CARLOS • FELIÚ, MARCELO ENRIQUE • VENTURA, SILVANA PAOLA • QUINTANA, NATALIA • PAREDI, JORGE ALBERTO • PETRECCA, PABLO ALEXIS • RICO ZINI, JUAN MANUEL • LAGO, GERMÁN • GONZÁLEZ SANTALLA, EMMANUEL SEVERO • LAURINI, MARÍA INÉS • MACHA, MÓNICA FERNANDA • RIVA, BETINA • MARTÍNEZ, MARÍA CECILIA
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y ACUERDOS
• GONZÁLEZ SANTALLA, EMMANUEL SEVERO • BAMBACI, MARÍA LUZ • SANTARELLI, ADRIÁN CARLOS • CORONEL, FERNANDO GABRIEL • BERNI, SERGIO ALEJANDRO • MONTENEGRO, GUILLERMO TRISTÁN • RICO ZINI, JUAN MANUEL • CABEZAS, GONZALO DARÍO • SUBIZA, MARÍA EMILIA • CURESTIS, CARLOS NICOLÁS • ISHII, MARIO ALBERTO • CURI, AMIRA • VARGAS, SERGIO RAÚL • BORGINI, PEDRO FRANCISCO • GALMARINI, MALENA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
• VENTURA, SILVANA PAOLA • ARIETTO, MARÍA FLORENCIA • LAGO, GERMÁN • RICO ZINI, JUAN MANUEL • CURESTIS, CARLOS NICOLÁS • QUINTANA, NATALIA • PAREDI, JORGE ALBERTO • BERNI, SERGIO ALEJANDRO • ISHII, MARIO ALBERTO • PISANO, MARCOS EMILIO • DÍAZ, EVELYN
DEPORTES
• OLIVERA, LUCIANO EMANUEL • PAREDI, JORGE ALBERTO • CAMPBELL, ALEXANDER • CURI, AMIRA • BASTIDA, SABRINA • GALMARINI, MALENA • DE URRAZA, MATÍAS MIGUEL
SALUD PÚBLICA
• BORGINI, PEDRO FRANCISCO • RIVA, BETINA • LÓPEZ, ROXANA ALEJANDRA • BERNI, SERGIO ALEJANDRO • MACHA, MÓNICA FERNANDA • ISHII, MARIO ALBERTO • VALENZUELA, DIEGO • SUBIZA, MARÍA EMILIA • CAMPBELL, ALEXANDER
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
• SUBIZA, MARÍA EMILIA • VENTURA, SILVANA PAOLA • FAGIOLI, FEDERICO • BASTIDA, SABRINA • MARTÍNEZ, MARÍA ROSA • FELIÚ, MARCELO ENRIQUE • VIDELA, DIEGO ALBERTO • RAVERTA, MARÍA FERNANDA • MARTÍNEZ, MARÍA CECILIA • CABEZAS, GONZALO DARÍO • RICO ZINI, JUAN MANUEL
• PISANO, MARCOS EMILIO • DE URRAZA, MATÍAS MIGUEL • BASTIDA, SABRINA • KIKUCHI, CARLOS FRANCISCO • CORONEL, FERNANDO GABRIEL • PAREDI, JORGE ALBERTO • ARATA, MARÍA VALERIA • CURESTIS, CARLOS NICOLÁS • BAMBACI, MARÍA LUZ
HACIENDA
• FAGIOLI, FEDERICO • FELIÚ, MARCELO ENRIQUE • CORONEL, FERNANDO GABRIEL • SCHIAVONE, JORGE • GONZÁLEZ SANTALLA, EMMANUEL SEVERO • ARIETTO, MARÍA FLORENCIA • BALAUDO, ANALÍA
REFORMA POLÍTICA Y RÉGIMEN ELECTORAL
• GALMARINI, MALENA • CORONEL, FERNANDO GABRIEL • LEGUIZAMÓN BROWN, MARCELO LEONEL • NEUMANN, NERINA DANIELA • BERNI, SERGIO ALEJANDRO • CURESTIS, CARLOS NICOLÁS • BAMBACI, MARÍA LUZ • CABEZAS, GONZALO DARÍO • DURÁN, AYELÉN • RICO ZINI, JUAN MANUEL • CURI, AMIRA • MARTÍNEZ, MARÍA ROSA • VIDELA, DIEGO ALBERTO • SANTARELLI, ADRIÁN CARLOS • VARGAS, SERGIO RAÚL
IGUALDAD REAL DE TRATO Y OPORTUNIDADES Y DISCAPACIDAD
• QUINTANA, NATALIA • MARTÍNEZ, MARÍA ROSA • DE URRAZA, MATÍAS MIGUEL • BAMBACI, MARÍA LUZ • BORGINI, PEDRO FRANCISCO • NEUMANN, NERINA DANIELA • BASTIDA, SABRINA • DURÁN, AYELÉN • GALMARINI, MALENA • CURI, AMIRA • MACHA, MÓNICA FERNANDA • MONTENEGRO, GUILLERMO TRISTÁN • RIVA, BETINA • SUBIZA, MARÍA EMILIA • RICO ZINI, JUAN MANUEL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
• BASTIDA, SABRINA • SCHIAVONE, JORGE • DURÁN, AYELÉN • ISHII, MARIO ALBERTO • CURESTIS, CARLOS NICOLÁS • MARTÍNEZ, MARÍA CECILIA • RICO ZINI, JUAN MANUEL