Campana de largada: el juego de las comisiones, en tiempo de definiciones
Esta tarde está convocada Pre Labor parlamentaria en la Cámara Baja, de cara a la sesión de este jueves 28 de mayo. Se espera el decreto que oficialice la integración de los grupos de trabajo. Ludopatía y Reforma Política, dos piedras en el zapato ante la interna oficialista.
Compartir
Luego de un largo tiempo de letargo, la Cámara de Diputados bonaerense se reactiva, con sesión ordinaria -la primera del año- prevista para este jueves 28 de mayo a partir de las 14 y presidida por Alejandro Dichiara.
Los intensos tironeos entre sectores internos del oficialismo bloquearon no sólo el debate en el recinto. También fueron un obstáculo para la integración de las comisiones de trabajo, que aún no terminan de ser oficializadas.
La pasada semana, desde la conducción del cuerpo dieron a conocer algunas de las presidencias que les tocaron a los diferentes bloques en el reparto. Fueron las siguientes:
Los presidentes de las principales comisiones:
- Asuntos Constitucionales y Justicia: Iañez, Lucía (MDF) - Presupuesto e Impuestos: De Jesús, Juan Pablo (Insaurralde) - Legislación General: Eslaiman, Rubén (Frente Renovador) - Asuntos Municipales: Zurro, Avelino (Kirchnerismo) - Salud Pública: Rodríguez Alberti, Martín (La Cámpora) - Educación: Mendoza, Mayra (La Cámpora) - Reforma Política y del Estado: Ana Luz Balor (MDF) - Energía y Combustibles: De Leo, Andrés (Coalición Cívica) - Prevención de Adicciones: Miranda, Valentín (UCR sector Fernández) - Asuntos del Conurbano: Fernández, María Laura (Unión y Libertad) - Recursos Naturales: Romano, Viviana (Nuevos Aires) - Adultos Mayores: Vitale, Mariela (La Libertad Avanza) - Asuntos Agrarios: Liberman, Oscar Eduardo (La Libertad Avanza)
A la espera de que en las próximas horas se de a conocer el listado completo, el eje del conflicto pareciera estar, por un lado, en la comisión de Reforma Política, que también será presidida por alguien del oficialismo.
El oficialista Juan Pablo de Jesús seguirá al frente de la comisión de Presupuesto.
Aunque circuló el rumor de que podría quedársela alguien de la oposición, una versión que no tiene demasiado asidero en meses que serán de profundas transformaciones, aunque estuvo presidida hasta hace poco por el radical Emiliano Balbín, ex legislador y electo presidente del Comité Provincia de la UCR.
Otra que comenzó a cotizar es la de Ludopatía en Diputados. Para encabezarla pulsean dos sectores: La Cámpora propone a Micaela Olivetto, mientras que el grupo afín a Martín Insaurralde levanta a Marcela Basualdo.
Esta tarde, a partir de las 15, se realizará la reunión de Pre Labor, por lo que se espera que antes de la misma se difunda el decreto con la integración de los diferentes grupos de trabajo.