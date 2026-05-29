Tarifazo con menos subsidios: Provincia oficializó nuevas subas de luz desde junio
La Provincia aprobó un nuevo esquema tarifario para la energía eléctrica que impactará en hogares, comercios, clubes de barrio y grandes usuarios bonaerenses. La medida combina aumentos definidos por Nación, actualización de costos de distribución y una reducción gradual de subsidios para usuarios residenciales.
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El gobierno bonaerense oficializó un nuevo aumento en las tarifas eléctricas que comenzará a regir desde junio y alcanzará a usuarios residenciales, comercios, clubes de barrio y grandes demandas de energía en toda la provincia. La medida fue formalizada mediante la Resolución 399 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada en el Boletín Oficial.
La decisión incorpora los nuevos precios mayoristas de la energía definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el período mayo-julio de 2026, junto con una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera a las empresas distribuidoras por operar y mantener el servicio.
El recálculo tarifario alcanza a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las áreas de distribución provinciales Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Según argumentó el Ejecutivo bonaerense, la actualización responde tanto al incremento de los costos nacionales de generación y transporte eléctrico como a la continuidad de la transición tarifaria provincial.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la implementación del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto Nacional 943/2025. El esquema reemplaza segmentaciones anteriores y concentra la asistencia estatal en usuarios considerados vulnerables.
A partir de este sistema, los usuarios residenciales beneficiarios tendrán subsidios únicamente sobre un bloque básico de consumo. Durante mayo, junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero el tope subsidiado será de 300 kWh mensuales, mientras que en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre el límite bajará a 150 kWh. Todo consumo que exceda esos valores perderá la bonificación y pagará tarifa plena.
La resolución también establece que los beneficiarios del SEF mantendrán una bonificación general del 50% sobre el precio estacional de la energía. Sin embargo, la bonificación extraordinaria adicional continuará reduciéndose de manera gradual durante 2026. Para mayo, junio y julio fue fijada en 10,67%.
En paralelo, el Gobierno provincial actualizó el denominado Cargo Transición Tarifaria (CTT), un mecanismo aplicado mientras continúa pendiente la revisión tarifaria integral del sistema eléctrico bonaerense. También se modificaron los valores del Agregado Tarifario y del Sobrecosto por Generación Local, particularmente en zonas del interior provincial.
La medida incluye además cuadros tarifarios específicos para clubes de barrio y entidades de bien público, sectores que conservarán beneficios especiales en el marco de la política de subsidios. En esos casos, las bonificaciones alcanzarán la totalidad del consumo eléctrico.
Desde la Provincia señalaron que el recálculo fue elaborado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) y responde a las facultades establecidas en el marco regulatorio eléctrico bonaerense. No obstante, el nuevo esquema vuelve a poner en escena el impacto del costo de los servicios sobre los bolsillos en un contexto de caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.
Con este nuevo ajuste, las boletas de luz volverán a reflejar tanto el aumento de los costos mayoristas definidos por Nación como la reducción progresiva de subsidios energéticos, una política que seguirá profundizándose durante el resto del año.
Además del impacto sobre los hogares, el nuevo esquema tarifario alcanzará a comercios, industrias, grandes usuarios y alumbrado público, por lo que también podría repercutir sobre costos municipales y precios de bienes y servicios. La resolución, además, confirma que continuará vigente el esquema de transición tarifaria hasta que se concrete una revisión integral del sistema eléctrico bonaerense, lo que deja abierta la puerta a futuros ajustes durante 2026.