Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2026 INTERNA PERONISTA

"Habrá diálogo cuando dejen de tirar pirotecnia", dicen en el MDF

En el entorno de Axel Kicillof admiten que no existen conversaciones con Máximo Kirchner y apuntan contra La Cámpora por las críticas permanentes al Gobernador. Aunque persisten sectores que impulsan una ruptura, en el MDF creen que la unidad será inevitable para enfrentar a Javier Milei en 2027.

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