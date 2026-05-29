29 de mayo de 2026
INTERNA PERONISTA
"Habrá diálogo cuando dejen de tirar pirotecnia", dicen en el MDF
En el entorno de Axel Kicillof admiten que no existen conversaciones con Máximo Kirchner y apuntan contra La Cámpora por las críticas permanentes al Gobernador. Aunque persisten sectores que impulsan una ruptura, en el MDF creen que la unidad será inevitable para enfrentar a Javier Milei en 2027.
En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) conviven diversas terminales que confluyen bajo el ala de Axel Kicillof y cada una tiene lecturas diferentes sobre la interna. Sin embargo, hay dos posturas encontradas en torno al qué hacer con la relación con Cristina Fernández de Kirchner.
Hay un sector minoritario entre los intendentes que todavía persiste en su posición de ir a fondo y romper con La Cámpora. Todavía se escuchan esas voces que le piden al Gobernador que se distancie de manera definitiva del kirchnerismo.
No obstante, hay un grupo mayoritario de jefes comunales que sabe que para ganar la elección presidencial y derrotar a La Libertad Avanza “no queda otra que ir todos
juntos”. La visión que poseen se fundamenta en que el peronismo debe ampliarse y tratar de contener a todos los campamentos dispuestos a frenar el avance del presidente, Javier Milei.
Un intendente del Conurbano expresó a La Tecla que tendrán cuestionamientos internos de La Cámpora desde ahora y durante toda la campaña hacia las elecciones del 2027. “Forma parte del daño colateral de ir con ellos”, aseguró un mandamás que forma parte del MDF.
Asimismo, reconoció que en la actualidad no hay conversaciones entre Axel Kicillof ni Máximo Kirchner. En ese aspecto, remarcó que “habrá diálogo cuando dejen de tirar pirotecnia”.
En cuanto a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, otra voz sostuvo que “Axel tendrá que aprender a convivir con las actitudes” del kirchnerismo. Por ese motivo, desligó a la expresidenta de las acciones que realiza la militancia del kirchnerismo y consideró que “ella se encuentra por arriba de eso y que no se mete en el cotidiano”.
De esta manera, nuevamente apuntan contra Máximo Kirchner y su círculo íntimo como los principales responsables de las críticas internas al Gobernador. Nada nuevo bajo el sol en la vida del peronismo desde que Kicillof comenzó su proceso de emancipación del kirchnerismo. La relación con el cristismo será traumatíca en toda la carrera hacia la Rosada.
También están aquellos kicillofistas molestos por el poder de La Cámpora en los ministerios tanto por los recursos que manejan como los cargos que ostentan.