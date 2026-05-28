28 de mayo de 2026
CRONOGRAMA
La Provincia activó el pago de sueldos: cuándo cobran estatales y docentes bonaerenses
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el cronograma de pago de los salarios correspondientes a mayo de 2026 para trabajadores estatales y docentes. El esquema concluirá el 5 de junio, jornada en la que percibirán sus haberes los docentes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el cronograma de pago de los salarios correspondientes a mayo de 2026 para trabajadores estatales y docentes.
De acuerdo con lo informado por la Tesorería General bonaerense, el calendario comenzará este viernes 29 de mayo con el pago a empleados de la Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda. El esquema concluirá el 5 de junio, jornada en la que percibirán sus haberes los docentes.
Cronograma de pago de haberes de mayo
29 de mayo
* Dirección de Vialidad
* OCEBA
* Instituto de la Vivienda
1 de junio
* Ministerio de Seguridad
* Servicio Penitenciario
* Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
* Patronato de Liberados
* Instituto Provincial de Lotería y Casino
* Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
2 de junio
* Ministerio de Salud
* Caja de Policía
3 de junio
* Fiscalía de Estado
* Junta Electoral
* Tribunal de Cuentas
* Asesoría General de Gobierno
* Secretaría General
* Coordinación General Unidad Gobernador
* Ministerio de las Mujeres y Diversidad
* Ministerio de Economía
* Contaduría General de la Provincia
* Tesorería General de la Provincia
* Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
* Fondo Provincial de Puertos
* Ministerio de Desarrollo Agrario
* Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
* Consejo de la Magistratura
* Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
* Ministerio de Gobierno
* Ministerio de Trabajo
* Defensoría del Pueblo
* Ministerio de Comunicación Pública
* Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
* Autoridad del Agua
* Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
* Comisión por la Memoria
* Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
* Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
* Ente Administrador Astillero Río Santiago
* Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
* Poder Legislativo
* Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
* Universidad Provincial de Ezeiza
* Jefatura de Asesores del Gobernador
* Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
* Ministerio de Ambiente
* Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
* Ministerio de Transporte
* Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”
* Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
4 de junio
* Poder Judicial
5 de junio
* Dirección General de Cultura y Educación
* DiPrEGeP
En el caso de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), las fechas de cobro se ajustarán al cronograma correspondiente a cada jurisdicción.
Cronograma de cobros de subcategorías para las trabajadoras y los trabajadores judiciales
La prioridad de la AJB Departamental La Plata es que cada beneficio se refleje con claridad en el bolsillo de las y los judiciales. Tras el histórico Acuerdo 4225 con la Suprema Corte, te detallamos cuándo percibirán cada incremento según su antigüedad y categoría.
Junio
Las trabajadoras y los trabajadores con 5 a 10 años de antigüedad perciben la *nueva Subcategoría E* el cuarto día hábil, incluyendo el retroactivo de abril. 💵
Julio
Impacto de las *subcategorías A, B, C y D.* Los porcentajes por antigüedad se actualizan para todas las trabajadoras y todos los trabajadores:
10 años: 20 por ciento.
15 años: 25 por ciento.
20 años: 30 por ciento.
25 años: 35 por ciento.
Agosto
Judiciales con más de 30 años de servicio cobran la nueva Subcategoría A1, elevando el reconocimiento al 40 por ciento el cuarto día hábil.
De acuerdo a lo informado por la AJB, este esquema de subcategorías jerarquiza la carrera de todas las trabajadoras y los trabajadores judiciales bonaerenses. .