Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de mayo de 2026 CRONOGRAMA

La Provincia activó el pago de sueldos: cuándo cobran estatales y docentes bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el cronograma de pago de los salarios correspondientes a mayo de 2026 para trabajadores estatales y docentes. El esquema concluirá el 5 de junio, jornada en la que percibirán sus haberes los docentes.

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