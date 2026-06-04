Aprobaron los 74 pliegos, con el de Michelli y la esposa de Martínez de Giorgi
Casa Rosada envió un total 73 pliegos para su tratamiento con varias polémicas como el hijo de Rosatti y el caso de Ana María Juan, esposa de Martínez de Giorgi quien investiga la causa $LIBRA. Tras la tensión, Bullrich le ganó a Karina y se trató el pliego de Michelli
La Casa Rosada envió para su tratamiento el pliego de Ana María Juan, pareja del magistrado federal que tiene a su cargo la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La candidatura integra un paquete de 73 nombramientos judiciales que busca aprobar el oficialismo.
Mientras la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA continúa su curso en los tribunales federales, el Gobierno nacional avanzó con el pliego de Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, para ocupar un cargo en la Justicia. La postulación forma parte del amplio paquete de nombramientos judiciales que el oficialismo llevó al Senado para su tratamiento.
Según informó Clarín, La Libertad Avanza decidió finalmente incluir 73 pliegos judiciales con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ampliando la nómina que inicialmente había sido consensuada en 50 candidaturas durante las negociaciones parlamentarias previas a la sesión.
Entre los nombres que generan mayor repercusión aparece el de Ana María Juan, cuyo vínculo con Martínez de Giorgi quedó bajo la lupa debido a que el magistrado interviene en la investigación vinculada al denominado caso $LIBRA, uno de los episodios que más impacto político tuvo para la administración de Javier Milei durante los últimos meses.
La candidatura de Juan integra una lista de postulantes con fuertes conexiones dentro del Poder Judicial. De acuerdo con la información publicada por Clarín, también figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto con otros aspirantes ligados a magistrados, fiscales y funcionarios judiciales de trayectoria.
La decisión del oficialismo de avanzar con todos los pliegos disponibles se produjo sobre la hora y modificó el esquema acordado previamente entre los bloques del Senado. La estrategia apunta a acelerar la cobertura de vacantes en distintos juzgados, fiscalías y tribunales del país.
La discusión no estuvo exenta de controversias. Además de la inclusión de Ana María Juan y otros integrantes de la denominada "familia judicial", el temario había dejado afuera el pliego de María Verónica Michelli, cuya candidatura quedó atravesada por una disputa política que involucró directamente a la Casa Rosada. Sin embargo, pese a las tensiones, la oposición logró incluir el pliego de la jueza y se trató durante la jornada.
Ante la situación de Michelli, la oposición nacional logró incluir el pliego luego de la situación vivida días atrás con Patricia Bullrich, donde le presentó la renuncia a Javier Milei.
El oficialismo votó en contra del pliego, con expeción de Luís Juez, senador de Córdoba que se ausentó a la hora de ejercer el voto. El pliego de Michelli fue aprobado con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones
En ese contexto, el Senado se dispone a debatir una extensa nómina de designaciones judiciales que promete abrir un nuevo foco de tensión política. Entre las postulaciones que podrían recibir aval legislativo aparece la de la esposa del juez que investiga el caso $LIBRA, un dato que inevitablemente agrega sensibilidad al tratamiento parlamentario.