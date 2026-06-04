Volver | La Tecla Nacionales 4 de junio de 2026 SENADO

Aprobaron los 74 pliegos, con el de Michelli y la esposa de Martínez de Giorgi

Casa Rosada envió un total 73 pliegos para su tratamiento con varias polémicas como el hijo de Rosatti y el caso de Ana María Juan, esposa de Martínez de Giorgi quien investiga la causa $LIBRA. Tras la tensión, Bullrich le ganó a Karina y se trató el pliego de Michelli

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