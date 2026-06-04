Volver | La Tecla Nacionales 4 de junio de 2026 REFORMA LABORAL

Paritarias: quedaron habilitadas revisiones y se podrán renegociar condiciones laborales

La reglamentación de la ley aprobada en marzo modifica la actividad de los convenios colectivos. La CGT denunció una intromisión estatal en las paritarias y anticipa una disputa judicial.

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