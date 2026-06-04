4 de junio de 2026
REFORMA LABORAL
Paritarias: quedaron habilitadas revisiones y se podrán renegociar condiciones laborales
La reglamentación de la ley aprobada en marzo modifica la actividad de los convenios colectivos. La CGT denunció una intromisión estatal en las paritarias y anticipa una disputa judicial.
El Gobierno nacional reglamentó esta semana la reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo y modificó el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, una decisión que podría derivar en la renegociación masiva de acuerdos entre sindicatos y empresas durante el próximo año.
La medida quedó plasmada en el decreto 407/2026, que faculta a la Secretaría de Trabajo a considerar vencidos los convenios cuyo plazo original haya expirado y a impulsar nuevas negociaciones. Además, el organismo podrá suspender la homologación de acuerdos cuando las partes no avancen en la revisión de los convenios.
La reglamentación generó un fuerte rechazo de la CGT, que denunció el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La central obrera sostiene que el Ejecutivo avanza sobre la autonomía de la negociación colectiva y advirtió que la medida podría utilizarse para condicionar las discusiones paritarias y revisar condiciones laborales ya establecidas.
Especialistas en derecho laboral señalaron que la polémica surge porque el decreto podría extender el alcance de la reforma más allá de las cláusulas obligacionales de los convenios, alcanzando también aspectos vinculados a categorías salariales, adicionales, premios, suplementos y otras condiciones de trabajo. Desde distintos gremios alertaron que esto podría abrir una etapa de mayor conflictividad sindical y judicial.
La reglamentación también introdujo cambios en los aportes sindicales y empresariales, al fijar topes para las denominadas cuotas solidarias y otras contribuciones. Los convenios que superen esos límites deberán ser renegociados, mientras que la autoridad laboral podrá rechazar la homologación de acuerdos que no se ajusten a los nuevos parámetros establecidos por la reforma.