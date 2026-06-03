El armado de un "peronismo de derecha" en un frente anti Milei

CUD vs. Bicameral, esa es la cuestión por los fondos para los municipios Mientras un sector de la UCR propone que sea ese órgano quien defina el manejo del 30% del dinero que pasaría a ser de libre disponibilidad para los intendentes, otros proponen que se distribuyan a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Esta tarde se trata la iniciativa del abadismo en Presupuesto, donde cada sector deberá blanquear de qué lado está.