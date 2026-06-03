El armado de un "peronismo de derecha" en un frente anti Milei
El escenario de polarización que se vislumbra en la opinión pública se traslada a los armados políticos para 2027. Qué busca cada fuerza de las que están en el medio. Jefes comunales en el horizonte. Por lo pronto, todo avanza a paso lento.
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No pocos espacios y dirigentes tiran la toalla para construir una tercera alternativa viable que pueda competir en las urnas con el peronismo y el antiperonismo. En los últimos meses hubo muestras en algunos sectores que apostaron por la vía del medio y ahora comienzan a recostarse en Fuerza Patria.
En Unión y Libertad, un desprendimiento de La Libertad Avanza en la Provincia, se reconocen como un “espacio liberal de centro derecha que planteamos diferencias con el gobierno nacional en cómo se atiende la problemática de la economía real”. Aunque dicen: “Estamos de acuerdo en el rumbo macro, sin inflación, sin déficit y con una reforma impositiva”. Ese espacio, que lideran Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, avanza en un armado con Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y referentes del interior. “La idea es encontrar puntos básicos de acuerdos”, cuentan.
Para la constitución de una alianza amplia entienden que “debemos dialogar con todos”, analizan desde Unión y Libertad.
“Queremos construir un espacio de derecha con distintos sectores del peronismo, heridos de otras fuerzas y referentes de la Unión Cívica Radical”, agregan. A su vez, trazan sus perspectivas de “poner en pie un peronismo de derecha” que confluya en un frente para derrotar a Javier Milei. La lectura del espacio de Unión y Libertad es que el proyecto de la coalición que se arme debe “administrar la transición entre el presente y el futuro, pero sin dejar tirado en el camino a nadie”. Entonces, explican: “No podés abrir importaciones de manera indiscriminada, hay que dar herramientas para no generar caos”.
Para la constitución de una alianza amplia entienden que “debemos dialogar con todos”. Por ese motivo, ya se reunieron con intendentes del peronismo que responden tanto al kicillofismo como al kirchnerismo. Leonardo Nardini, Mario Ishii, Gustavo Menéndez, Jorge Ferraresi y Julio Alak, son algunos de los que se han encontrado con ellos. En agenda hay más jefes comunales en el horizonte. Por lo pronto avanzan a paso lento.