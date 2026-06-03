Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de junio de 2026 INFLACION

Un distrito del interior marca el termómetro: precios en baja, pero con presión en tarifas y educación

En la ciudad de Bahía Blanca, el índice de mayo mostró una suba del 2,1%, aunque los rubros regulados avanzaron al 5%. Vivienda, Educación y Equipamiento del hogar estuvieron entre los capítulos con mayores aumentos.

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