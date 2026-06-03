3 de junio de 2026
INFLACION
Un distrito del interior marca el termómetro: precios en baja, pero con presión en tarifas y educación
En la ciudad de Bahía Blanca, el índice de mayo mostró una suba del 2,1%, aunque los rubros regulados avanzaron al 5%. Vivienda, Educación y Equipamiento del hogar estuvieron entre los capítulos con mayores aumentos.
La inflación volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo en Bahía Blanca. Según el último informe elaborado por CREEBBA, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 2,1%, medio punto porcentual por debajo del dato de abril. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó el 13,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%.
Sin embargo, detrás de la moderación del índice general persisten fuertes diferencias entre los distintos rubros. El mayor incremento del mes se registró en Vivienda, que avanzó un 6%, impulsado por aumentos en tarifas de servicios públicos, alquileres y costos de materiales y mano de obra.
En segundo lugar apareció Educación, con una suba del 4,4%, explicada principalmente por los aumentos en cuotas de educación formal, útiles escolares y otros servicios educativos. Equipamiento y funcionamiento del hogar completó el podio con un incremento del 3,8%, motorizado por subas en productos de limpieza, artículos descartables y servicio doméstico.
El rubro Salud también se ubicó por encima del promedio general, con una variación del 2,4%. Entre los principales aumentos se destacaron los servicios prepagos, medicamentos y elementos para primeros auxilios.
En contraste, Alimentos y bebidas registró un aumento de 1,5%, por debajo de la inflación general. Dentro de la canasta básica se observaron fuertes incrementos en algunos productos puntuales, como el tomate, que saltó 107,5% en un solo mes, la papa con una suba del 10,8% y la yerba con un aumento del 10,2%. Del otro lado, la manzana cayó 13,8%, la naranja 10,5% y el azúcar retrocedió 3%.
El informe también muestra que los precios regulados fueron los que más presionaron sobre la inflación de mayo. Este conjunto de bienes y servicios aumentó un 5%, más del doble que el índice general, impulsado por tarifas sanitarias, gas, electricidad, alquileres y educación formal. Por su parte, la inflación núcleo se desaceleró hasta el 1,9%, mientras que los precios estacionales registraron una caída del 2,8%, ayudados por la baja de frutas frescas y algunos servicios turísticos.
Otro dato relevante es que los servicios volvieron a aumentar más que los bienes. Mientras los bienes registraron una variación mensual del 1,5%, los servicios avanzaron 2,9%, consolidando una tendencia que viene marcando la dinámica inflacionaria de los últimos meses.
Con este resultado, el promedio mensual de inflación de los últimos doce meses descendió hasta 2,3%, por debajo del 3% que se observaba en el período previo. No obstante, el comportamiento de tarifas, alquileres y servicios regulados sigue siendo uno de los principales factores que explican por qué la desaceleración de la inflación todavía no se traduce plenamente en una mejora perceptible del costo de vida de los hogares.