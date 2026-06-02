2 de junio de 2026
UNIÓN CÍVICA RADICAL
Los esfuerzos por el consenso total no alcanzaron y en nueve distritos hay internas
El próximo domingo los afiliados radicales de un puñado de municipios deberán concurrir a las urnas para decidir quien preside el Comité local tras los fallidos intentos de unidad. En Mar del Plata debieron cambiar un candidato a presidente, en un municipio compiten funcionarios del intendente contra una lista patrocinada por su hermana. El detalle de todos los lugares en los que hay elecciones.
El centenario partido cerró filas para que Emiliano Balbín sea el presidente del Comité Provincia y Pablo Nicoletti conduzca la Convención bonaerense, y detrás de ese consenso se alcanzó la unidad en 126 distritos. Pero quedan 9 en los que todavía hay internas. Si bien siguen las charlas para tratar de evitarlo, todo hace indicar que en esos municipios los afiliados deberán concurrir a las urnas el próximo domingo para elegir a quienes quedarán al mando de los Comités locales.
Incluso, en General Pueyrredón, las diferencias entre las dos listas se acrecentaron en las últimas horas, debido a que la Junta Electoral partidaria no habilitó la candidatura de uno de postulantes, y en su lugar deberá ir quien se presentaba como candidata a vicepresidenta. Tal cual lo informó La Tecla Mar del Plata, se confirmó la baja de la candidatura de Fernando "Pipi" Herrera, luego de que se determinara que no cumplía con el requisito de antigüedad como afiliado exigido por la Carta Orgánica de la UCR para aspirar a la presidencia del Comité local.
La impugnación había sido presentada bajo el argumento de que el dirigente no reunía los cuatro años mínimos de afiliación requeridos para competir por la conducción partidaria. Así, la Lista opositora a la conducción abadista, realizó un corrimiento y la candidata a presidenta es Jimena Nespral, quien integraba la fórmula original como vicepresidenta. Nespral, con la Lista 22, confrontará por el Comité con Ricardo Liceaga Viñas, quien encabeza la oficial Lista 110.
Villa Gesell es la otra comuna de la Quinta sección donde el acuerdo fue inalcanzable, y por ello la conducción del partido será decidida por los afiliados entre el oficialista Néstor “Beto” Banquero (Lista 112) y Omar Zurko (Lista 6). Se habían presentado tres listas, pero finalmente Amadeo Montenegro no competirá.
Otro distrito donde la interna tiene un condimento extra es Lincoln. Valeria Menna, actual presidenta del Comité y secretaria de Acción Social del municipio, encabeza la Lista 112 y se enfrentará a Matías Gazquez, quien comanda la Lista 983.
Menna, que a la vez es la esposa del jefe de Gabinete del municipio, Ramón Parera, acusa a Marisa Serenal, hermana del intendente Salvador Serenal, de patrocinar la Lista 983. Según declaró la actual titular del Comité a medios locales, “no hubo voluntad de diálogo” por parte de la otra nómina pese a que desde la Junta Electoral partidaria se pidieron todos los esfuerzos para llevar a una nómina consensuada. “Quien levantó la otra lista fue Marisa Serenal, por orden de su empleadora, que es la senadora Natalia Quintana”, dijo Menna, quien responde a Pablo Juliano.
En Bragado, también de la Cuarta sección electoral, confrontarán Lilián Labaqui (Lista 12) y Amadeo Mónaco (Lista 10). Labaqui representa al sector opositor a la conducción actual del Comité y cuenta con el apoyo, entre otros, del exintendente Orlando Costa. En tanto, Mónaco, representa al oficialismo local, que tiene como referencia a la exsenadora provincial Eugenia Gil.
También habrá interna en Mercedes, donde competirán la oficialista Lista 11, que lleva como candidata a presidenta a Marisa Brilado, y la Lista 15, encabezada por Marcelo Ventrelli.
Otro distrito de la Primera sección en el que habrá confrontación interna es Luján. Allí se medirán en las urnas Andrés Saavedra (Lista 110) y Leandro Fusco (Lista 83). Saavedra conduce actualmente a la juventud radical lujanense y es el candidato del oficialismo. En tanto, Fusco lleva la representación del Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto.
Morón completa el mapa de internas en la Primera sección, con la puja por el partido entre Martín Dolhagaray (Lista 110) y Natalia Popolizio (Lista 123). El hombre cuenta con el apoyo del actual presidente del radicalismo local, Rolando Moreto, mientras que Popolizio encabeza la nómina opositora, que tiene como referente a la exconcejal Silvina Samparisi.
En la Sexta sección, Bahía Blanca protagonizará otra confrontación interna. Por un lado estará la Lista 115, encabezada por Martín Bustos, que responde a Juan Pedro Tunessi, referente del oficialismo partidario e integrante del espacio Evolución. Por el otro lado competirá la Lista 123, encabezada por Fernando Roy. Este espacio cuenta con el aval del Grupo Hospital y de algunos dirigentes históricos como Ricardo Margo.
Otro distrito de la Sexta en el que no se ha llegado a un acuerdo es Tres Arroyos. Allí, una de las listas (15) lleva como candidata a la presidencia del Comité a Romina Trujillo, de Evolución; y la otra (2027) lleva como líder de la boleta a Cristian Ruiz, subsecretario de Desarrollo del municipio de Gonzales Chaves, conducido por la radical Lucía Gómez.