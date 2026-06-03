Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de junio de 2026 DISPUTAS

El cambio en la VTV generó cruces entre oficialistas y opositores en la Provincia

Ante la negativa de Kicillof, el senador Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley para que el gobierno bonaerense adhiera a la nueva normativa impulsada por el gobierno. Para el ministro Marinucci “es una irresponsabilidad flexibilizar controles”.

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