3 de junio de 2026
DISPUTAS
El cambio en la VTV generó cruces entre oficialistas y opositores en la Provincia
Ante la negativa de Kicillof, el senador Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley para que el gobierno bonaerense adhiera a la nueva normativa impulsada por el gobierno. Para el ministro Marinucci “es una irresponsabilidad flexibilizar controles”.
Luego de que el gobierno de Javier Milei pusiera en marcha un nuevo esquema para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que permitirá a talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores realizar controles vehiculares y así terminar con la exclusividad de la VTV, desde el PRO presionaron para que Kicillof adhiera a la iniciativa.
El senador bonaerense Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta con al fin de que la provincia de Buenos Aires adhiera al Régimen Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.
De acuerdo a la iniciativa, Montenegro busca que el gobierno bonaerense se adhiera al “régimen del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos establecido mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación”.
También piden que el ministerio de Transporte bonaerense “propicie la adecuación de la normativa correspondiente derivada de la presente ley”.
Entre los fundamentos que enumeró el senador, sentenció que “la normativa nacional establece la apertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, permitiendo a los que ya estén inscriptos o se sumen después a realizar la Verificación Técnica de todo tipo de vehículos de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la reglamentación de la ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial integrante del Anexo I del Decreto 779 del 20 de noviembre de 1995”.
“Se establece también que la inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada, permitiéndo así a numerosos prestadores privados la posibilidad de brindar el servicio de Verificación Técnica Vehicular, otorgando a los usuarios una mayor diversidad de prestadores, favoreciendo la libre elección de la alternativa que resulte más conveniente para estos”, argumentó el dirigente.
Por su parte, Montenegro expresó que “esta nueva reglamentación representa una actualización tan necesaria como postergada de un sistema que se mantiene casi sin cambios desde los años 90, sustentado en un puñado de plantas de verificación concesionadas por largos periodos de tiempo por las cuales debe pasar un parque automotor que ha crecido exponencialmente desde la sanción de la normativa que reglamentó el sistema”.
Ante esta situación, desde el gobierno bonaerense salieron a cuestionar la iniciativa de Nación, asegurando que es una “irresponsabilidad flexibilizar controles”. Lo dijo el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, quien sentenció: “La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”.
Asimismo, Marinucci cuestionó que la medida sea impulsada en un contexto de fuerte deterioro de la infraestructura vial nacional.
“No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, señaló el ministro bonaerense.
Por su parte, el senador Pablo Petrecca, titular de la bancada del PRO en la Legislatura, dijo que el gobierno de Axel Kicillof llega “siempre tarde” y recordó que él mismo había presentado un proyecto para mejorar el sistema.
“Lo que hoy está haciendo Nación confirma algo que venimos planteando hace tiempo: la VTV necesita modernizarse. Hace falta más competencia, más talleres habilitados, menos burocracia y un sistema que les facilite la vida a los vecinos en lugar de complicársela”, sostuvo Petrecca. “Esperamos que el gobierno provincial tome nota y acompañe estos cambios. No tiene sentido sostener un sistema viejo cuando existen alternativas que permiten mejorar el servicio, facilitarles la vida a los vecinos y garantizar los mismos estándares de seguridad”.
También remarcó que su proyecto “no implica flexibilizar los controles ni disminuir las exigencias de seguridad vial. El problema no es el control técnico: todos queremos vehículos seguros circulando por las rutas y calles. El problema es que en la provincia tenemos un sistema cerrado, con poca oferta y cada vez más costoso para la gente. Eso es lo que necesitamos corregir”, enfatizó el senador.