4 de junio de 2026
TROPA PRO
Reaparición: los movimientos de Mauricio Macri en plena crisis política del presidente
El escenario de polarización que se vislumbra en la opinión pública se traslada a los armados políticos para 2027. Qué busca cada fuerza de las que están en el medio. "Si Mauricio dice que es candidato, nos ordenamos y todos vamos a jugar", plantean en el PRO.
“Nuestras críticas no tienen segundas intenciones”, repite Mauricio Macri a toda la tropa del PRO en medio de los mensajes venenosos que envía el expresidente sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. Para quienes piensan en una posible ruptura de la alianza, la afirmación deja en claro la perspectiva del jefe de los amarillos.
Bajo esa premisa es que consideran que no serán un obstáculo para continuar con los cambios que se llevan a cabo y que -comentan- comenzaron durante la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada. Sin embargo, los cuestionamientos aparecerán cada vez que lo crean oportuno, tal como hacen con el caso de la supuesta corrupción que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Entre algunas lecturas que predominan por lo bajo en el mundo PRO existen aquellas que plantean que “si Mauricio dice que es candidato, nos ordenamos y todos vamos a jugar con el jefe”. De esta manera, le piden un poco más al expresidente para dar la batalla política hacia el 2027.
Asimismo, hay quienes aseveran que la figura de Diego Santilli también los pone en una situación incómoda, y sostienen que “es el mejor candidato a gobernador”, pero no forma parte de las filas partidarias. Por ese motivo, buscan surfear conflictos internos para llegar de la mejor manera a las negociaciones con La Libertad Avanza de cara a un armado conjunto.