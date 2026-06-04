Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de junio de 2026 TROPA PRO

Reaparición: los movimientos de Mauricio Macri en plena crisis política del presidente

El escenario de polarización que se vislumbra en la opinión pública se traslada a los armados políticos para 2027. Qué busca cada fuerza de las que están en el medio. "Si Mauricio dice que es candidato, nos ordenamos y todos vamos a jugar", plantean en el PRO.

Compartir