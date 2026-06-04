Un grito de corazón: otra coparticipación

El reparto de dinero cada vez alcanza menos a los intendentes, cuyos municipios asumen nuevas responsabilidades. Ideas para modificar un régimen anticuado. La experiencia local e internacional
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A los gritos o en voz baja, oficialistas y opositores de todos los colores, no hay intendente bonaerense que no manifieste su descontento con la forma en que sus tesorerías deben afrontar cada vez más desafíos y reclamos de los vecinos.
Algunos aseguran que están al borde del colapso, golpeados por la caída de recursos y el incremento de las demandas sociales, mirando de reojo un sistema de distribución de fondos alejado de la realidad.
Es que la ley 10.559, que rige la coparticipación de la Provincia con los territorios, vio la luz en 1987, siendo muda testigo de profundos cambios sociales, demográficos, productivos y tecnológicos en la vida de la Provincia.
Un informe realizado por expertos cercanos al exlegislador provincial Marcelo Daletto da cuenta de que 102 de los 135 municipios perdieron recursos vía coparticipación en 2025 respecto a 2024, y son más los que evidencian una caída en enero, febrero y marzo de 2026 respecto al mismo periodo de 2025.
Así, en 2025 las transferencias automáticas nacionales a la Provincia crecieron un 3,9% por encima de la inflación, mientras que los giros a los municipios cayeron un 1,6%. En dos años del primer mandato de Milei y el segundo de Kicillof (2023-2025), los municipios acumularon una pérdida real en las transferencias del 3,7%.
A ver, primero y fundamental, obviamente, se está frente a una situación compleja porque muchos de los recursos que se van del interior productivo o de los distritos productivos de la provincia de Buenos Aires en impuestos nacionales, fundamentalmente, nada prácticamente vuelve. Y lo que vuelve es demasiado poco como también ocurre con la coparticipación en la provincia de Buenos Aires.
En este debate surge, inevitablemente, un dato central: la Provincia aporta el 40 % al PBI del país y recibe la mitad por coparticipación. “Cuando nos hablan a los intendentes del equilibrio fiscal yo siempre respondo que los primeros que hacemos eso somos nosotros, porque tenemos más responsabilidades con menos recursos”, aseguró un alcalde peronista del interior. Y matizó: “También tenemos que tener equilibrio social, porque ayudamos a nuestros vecinos cuando hay necesidades en salud, en educación, en seguridad y otras demandas”.
Con los distritos haciéndose cargo de cada vez más responsabilidades y la profundización de los recortes por parte de la gestión de Javier Milei, surgen alternativas al sistema actual de recaudación. Algunas basadas en experiencias locales, como la de las administraciones cordobesas, y otras en el modelo aplicado en regiones como el País Vasco, donde funciona lo que llaman “Concierto Económico”. A diferencia del resto de España, las tres diputaciones vascas (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) recaudan el 100 % de los impuestos y, posteriormente, pagan un cupo al Estado por los servicios que este presta en la región.
También se mira con lupa una reforma integral, que incluya el cobro de tributos como el Impuestos a las Ganancias por parte de las administraciones comunales, en el marco de una reformulación más amplia del sistema nacional.
La discusión, coinciden muchos, no sería completa sin una revisión del reparto de fondos a los municipios por medio del Coeficiente Único de Distribución (CUD), cuestionado por injusto y que genera quejas en comunas que pierden respecto al cálculo que determina anualmente el ministerio de Economía bonaerense, utilizando variables como población, superficie y servicios de salud.
En la Legislatura esperan tratamiento varias iniciativas vinculadas al CUD, como la que presentó el presidente del bloque Hechos-UCR Identidad en el Senado provincial, Marcelo “Chuby” Leguizamón, por la cual se busca transparentar el sistema. El legislador propone que el ministerio de Economía bonaerense publique de manera detallada, antes del 31 de diciembre de cada año, una sección específica dedicada a dicho coeficiente, tras lo cual los municipios podrán observar y reclamar.
En el Parlamento provincial se debate, por estas horas, el pedido de un grupo de intendentes para que los recursos del fondo proveniente del endeudamiento sean 100 % de libre disponibilidad, ya que la ley sólo le otorga ese caractar al 70 % del dinero que llegará a los municipios mediante esta vía.
Aumentar la capacidad tributaria de los municipios, una alternativa
En cuanto a la posibilidad de reformar el sistema recaudatorio, el experto en derecho municipal Orlando Pulvirenti aseguró que “en materia económica le daría a los municipios más libertad para generar impuestos y contribuciones”.
Además, consideró que otro tema es “el manejo del sistema de contrataciones contables, donde tendría que tener mayor autonomía el municipio”.
También abogó por permitir un mayor manejo impositivo a nivel local, “como en algunas contribuciones que el municipio presta a todos los habitantes de una localidad y que bajo el concepto de tasa no te entran. Es decir, si yo al habitante de una determinada zona rural le tengo que cobrar por el mantenimiento del hospital, no lo puedo hacer porque no tengo una tasa para eso. Ahora, si yo tuviera capacidad tributaria, podría hacerlo”.
Factor de discordia en la distribución
Más allá de que ha sido reformulado y, en ocasiones, se utiliza la nueva fórmula que combina su integración con el desempeño económico de los municipios bonaerenses, el Coeficiente Único de Distribución (CUD) combina factores redistributivos y proporcionales definidos por las leyes provinciales 10.559 y 10.820.
La composición por ítems es la siguiente: 36 % responde a población; 13,3 % a capacidad tributaria inversa; 8,7 % a superficie; 13 % a camas hospitalarias ponderadas por complejidad y ocupación; 9,3% a consultas médicas; 7,4 % a pacientes-día; 3,7 % a egresos hospitalarios; 3,7 % a establecimientos sin internación; y 4,9 % a servicios y funciones transferidas.
De Córdoba al País Vasco, otras formas de cobrar impuestos
El intendente de Tres Arroyos, el massista Pablo Garate, lanzó su propuesta de “coparticipación inversa”, que se aplica en el mundo. “En el País Vasco, por ejemplo, tienen el sistema de cupos”, explicó, añadiendo que “algunas provincias argentinas, como es el caso de Córdoba, también tienen experiencias incipientes, que tienen que ver con la jurisdicción y que los municipios puedan tener mayores responsabilidades en cuanto a la recaudación”. El alcalde del massismo también pidió rediscutir la centralización, porque actualmente “las decisiones se toman solamente desde La Plata”.
Garate agregó que “los impuestos están asociados a responsabilidades, lo mismo que con las tasas a nivel municipal. La gente cuando paga una tasa espera de alguna manera la contraprestación de un servicio, y esa discusión se está dando en Argentina. Hay muchos impuestos nacionales que se cobran y la gente no ve respuesta del Estado Nacional”.
“Otro ejemplo es el del impuesto al combustible, donde las rutas están muy deterioradas; o el de las retenciones, que se las llevan de lugares agropecuarios muy productivos y eso no se invierte en mejora de los caminos rurales”, dijo. Finalmente, consideró que “la discusión no es solo las tasas con servicios, sino también que la gente, los sectores productivos, las empresas, pagan impuestos a nivel nacional y no ve al Estado Nacional haciendo cosas para mejorar la calidad de vida”.
"La provincia está discriminada en relación a los recursos que recibe"
El intendente de Rauch y presidente del Foro de jefes comunales de la UCR, Maximiliano Suescun, aseguró que “nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo una rediscusión de cómo se distribuyen los fondos, pero no solo en la provincia, a nivel país. Cuando decimos que los municipios de la Argentina ejecutan solo entre el 6 % y el 8 % del gasto público consolidado y atienden el 80 o el 100 % de los problemas, estamos diciendo que la definición es absolutamente distinta. La pirámide hay que invertirla”.
El alcalde radical explicó que “probablemente se puedan distribuir de otra manera los recursos en la provincia de Buenos Aires, pero ya partimos de una limitante: que la Provincia que tiene el 40 % de la población y que aporta más del 40 % del Producto Bruto del país. Recibe la mitad de lo que aporta desde hace muchísimos años. La Provincia está discriminada en relación a los recursos que recibe”.
En tal sentido, Suescun añadió que “lo primero que hay que hacer es redefinir y defender la torta que tiene que coparticipar para todos los bonaerenses, y en eso no debería haber diferencias políticas”.
Incrementar la torta coparticipable, con criterios modernos y objetivos
El senador Sergio Vargas (Unión y Libertad) explicó que promueve “una reforma integral de la ley, creando un nuevo régimen de coparticipación que aumente la participación de los municipios en los recursos del 16,14 % actual al 21 %, ampliando la base y estableciendo un criterio más moderno y objetivo, teniendo en cuenta población, superficie y desempeño”.
Al respecto, propuso una nueva ley que disponga la coparticipación de los juegos de azar, considerando además el 30,6 % según población; 12 % por gasto geográfico; 12 % según superficie; 30 % por gastos de Salud; 5 % por Seguridad y 5 % por Educación.
En el caso de Seguridad, Vargas detalló que aspiran a llegar al 5 %, considerando un 50 % de ese monto según la tecnología invertida. Mientras tanto, apuestan a elevar la participación de Educación en un 3,5 % para servicios formales y no formales; un 2,5 % por programas de investigación y desarrollo y dar un incentivo a los municipios por desarrollo de servicios educativos municipales de investigación. Además, contempla que la Provincia coparticipe fondos nacionales que llegan al Estado provincial, sin destino específico, y que no los reparte con los municipios.
"El CUD es injusto y un mal sistema de distribución de los recursos"
El senador libertario Diego Valenzuela aseguró que “un debate podría ser el del reparto de los recursos. Córdoba hoy reparte el 20 %, mientras que Buenos Aires coparticipa el 16,14 %, con los municipios asumiendo responsabilidades en materia de seguridad, salud, educación”.
Además, reclamó al gobierno de Axel Kicillof que convoque “a hacer un acuerdo bonaerense para recuperar su coparticipación, lo hizo Vidal y se logró una mejora. Hoy estamos en 22 o 23 % del total nacional, cuando representamos el 28% de la población y el 25% de la producción. Y aportamos el 35 o 40 % al PBI. Me parece que la solución para que llegue más recursos a los municipios es que la provincia tenga lo que le corresponde”.
En tal sentido, sostuvo: “No veo voluntad política vos de pelear por eso, más allá de alguna queja que expresan el Gobernador y el ministro de Economía (Pablo López). De hecho, el Presidente está de acuerdo en la correspondencia fiscal, que gasten los que recaudan, por eso llamó al Pacto de Mayo pero Kicillof no fue”.
Además, el intendente de licencia de Tres de Febrero propuso “meter en la bolsa” de la coparticipación el Impuesto a las Ganan-cias, que podría significar más del 30 % de recaudación. Y cargó contra el CUD, al que consideró “injusto y un mal sistema de distribución”.
Al respecto, explicó que “hay municipios, de todos los colores, que reciben mucho menos de lo que aportan al Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires”. Y dijo que “el CUD es un sistema que alienta a los municipios crear o dibujar camas de hospital en lugar de incentivar a que consigan inversiones”.
También criticó el uso de aportes no reintegrables (ATP) por parte del Gobernador en favor de municipios peronistas.
Finalmente, Valenzuela abogó por que “los intendentes no esperen que los problemas los resuelva siempre la Coparticipación. Generemos inversión en nuestros distritos, generemos trabajo y que paguen impuestos. Así tendremos más recaudación y más dinero”.