Volver | La Tecla Informe Especial 4 de junio de 2026 PESOS EN DISPUTA

Por Javier Garbulsky

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Un grito de corazón: otra coparticipación

El reparto de dinero cada vez alcanza menos a los intendentes, cuyos municipios asumen nuevas responsabilidades. Ideas para modificar un régimen anticuado. La experiencia local e internacional

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