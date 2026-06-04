Humor social en picada y los principales dirigentes muestran altos niveles de rechazo
Un relevamiento nacional de Hugo Haime ubicó a Cristina Kirchner al frente de la imagen positiva, seguida por Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Javier Milei. Sin embargo, todos los dirigentes presentan balances negativos.
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Un informe nacional elaborado por Hugo Haime & Asociados durante mayo reveló que el clima social continúa marcado por el pesimismo y las preocupaciones económicas, pese a la desaceleración de la inflación. Según el relevamiento, el 77% de los consultados manifestó sentimientos negativos sobre la situación general del país, distribuidos entre bronca (39%) y tristeza o desánimo (38%), mientras que apenas el 18% expresó sensaciones de alegría o esperanza.
Entre los principales problemas nacionales, la corrupción se ubicó en el primer lugar con el 39% de las menciones, seguida por los bajos salarios (32%), la desocupación (30%) y la pobreza (25%). La inflación, aunque perdió protagonismo respecto de otros períodos, continúa entre las principales inquietudes con un 20%, mientras que salud y educación aparecen cada vez más presentes en las preocupaciones ciudadanas.
Cuando se consulta sobre los problemas que afectan la vida cotidiana, las cuestiones económicas adquieren aún mayor relevancia. Los bajos salarios lideran las respuestas con el 45%, seguidos muy de cerca por la inflación, mencionada por el 43% de los encuestados. Más atrás aparecen la inseguridad (22%), la desocupación (21%), la corrupción y la pobreza, ambas con el 16%.
La evaluación sobre la situación actual del país también mantiene un saldo ampliamente negativo. El 58% de los consultados considera que la Argentina empeoró durante los últimos tres meses, mientras que apenas el 19% cree que mejoró. Aunque este último indicador mostró una recuperación de cuatro puntos respecto de la medición anterior, continúa muy por debajo de los niveles registrados a fines de 2025.
En el plano doméstico, la percepción es similar. Casi la mitad de los encuestados (48%) afirmó que la situación económica de su hogar empeoró en el último trimestre, contra un 15% que observó mejoras. Sin embargo, el estudio detectó una leve recuperación de las expectativas: el 28% cree que el país estará mejor dentro de tres meses y el 27% espera una mejora en la situación de su hogar, aunque siguen predominando quienes anticipan un escenario más complicado.
El informe también muestra que las diferencias políticas influyen en las percepciones sobre la realidad económica y social. No obstante, existen coincidencias transversales entre oficialistas y opositores respecto de las principales preocupaciones: los ingresos, el empleo y la corrupción continúan ocupando los primeros lugares de la agenda ciudadana, en un contexto donde la mejora de algunos indicadores macroeconómicos todavía no logra traducirse en una percepción positiva mayoritaria.
El relevamiento también incluyó la evaluación de las principales figuras políticas del país. Según el informe, ningún dirigente logra actualmente un balance de imagen positiva, un dato que refleja el nivel de descontento y fragmentación del escenario político. El ranking de imagen positiva es encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, con 43%, seguida muy de cerca por Patricia Bullrich (42%), Axel Kicillof (40%) y Javier Milei (39%). Detrás aparecen Myriam Bregman (36%), Sergio Massa (32%), Mauricio Macri (30%) y Juan Grabois (30%).
Entre los movimientos más destacados del último mes, el estudio registra una mejora de tres puntos en la imagen de Cristina Kirchner y de Karina Milei, mientras que Mauricio Macri y Victoria Villarruel sufrieron caídas de cuatro puntos. En el caso del Presidente, la encuesta señala que continúa ubicado en el cuarto lugar del ranking y que su nivel de imagen positiva se encuentra entre los más bajos desde el inicio de su gestión. Además, el informe destaca que la oposición tampoco logra consolidar una alternativa claramente competitiva, en un contexto donde todos los dirigentes relevados mantienen saldos de imagen negativos.