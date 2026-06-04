Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de junio de 2026 ¿FIN DEL CONFLICTO?

Diputados: acuerdo por los fondos y doble sesión con IOMA en la mira

Pese a las tensiones, hay principio de consenso por la bicameral y el reparto de fondos. Mientras siguen las negociaciones, asoma una sesión doble para el próximo lunes con una temática sensible para el oficialismo.

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