4 de junio de 2026
¿FIN DEL CONFLICTO?
Diputados: acuerdo por los fondos y doble sesión con IOMA en la mira
Pese a las tensiones, hay principio de consenso por la bicameral y el reparto de fondos. Mientras siguen las negociaciones, asoma una sesión doble para el próximo lunes con una temática sensible para el oficialismo.
En la Legislatura bonaerense hay varios frentes de batalla abiertos que tienen como protagonistas a las distintas tribus del peronismo, que están sumergidos en una interna que parece no tener fin. Durante esta jornada hubo un nuevo capítulo debido a la suspensión (otra vez) de la reunión de la comisión de Presupuesto.
El órgano legislativo dirigido por Juan de Jesús, que responde a Martín Insaurralde, tenía previsto reunirse durante el transcurso de esta tarde, pero debió suspenderse nuevamente por falta de acuerdos por el reparto del fondo para intendentes. Hay intenciones de todas las partes para sesionar, pero seguirán debatiendo para resolver el problema de los fondos.
Mientras tanto, hay más de un centenar de municipios que ya iniciaron los trámites necesarios para recibir estos recursos y están a la espera de que depositen la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Los diputados siguen negociando para ver cómo reparten esos fondos que le corresponden a la comisión bicameral, pero parece que llegaron a un principio de acuerdo para continuar con la labor legislativa.
En esa línea, desde el gobierno bonaerense le aseguraron a La Tecla que “más allá de que se presentaron los proyectos, no hay nada ejecutado aún porque todos los proyectos están en trámite. Mañana mismo se pueden dar de baja todos los proyectos presentados y avanzar con el pago de acuerdo a CUD".
Todo parece indicar que el 30% del fondo continuaría en manos de la bicameral, pero que sería de libre disponibilidad para los intendentes, dejando a un lado la iniciativa presentada por Diego Garciarena.
De continuar con esta idea, avanzaría el proyecto presentado por el diputado del PRO, Alejandro Rabinovich, impulsado durante la jornada del martes. El amarillo postula, además, que la Bicameral sea quien apruebe las transferencias y que se reserve el rol de controlar y fiscalizar dichos fondos.
Con toda esta situación del reparto de fondos, parece que hay vía libre para sesionar el próximo lunes, pero con un tema sensible para el oficialismo bonaerense. Primero habría una sesión especial por IOMA prevista para el próximo lunes a las 13 horas, luego de un pedido de casi todos los bloques opositores hacia la presidencia de la Cámara de Diputados conducida por Alejandro Dichiara.
Por su parte, se espera una sesión ordinaria para el mismo día, pero a las 14 horas, todavía sin temario definido.
Tras varios meses sin actividad parlamentaria, asoma una doble sesión para terminar de definir el trasfondo de los fondos para intendentes y se vendrán varias críticas de la oposición hacia el gobierno de Axel Kicillof por la crisis estructural que mantiene IOMA en la provincia de Buenos Aires.