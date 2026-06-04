El calvario femenino del cine: actrices que pagaron con su salud los métodos extremos de sus directores

El cine, esa fábrica de sueños que emociona a millones, también esconde una cara oscura y profundamente femenina.



Detrás de muchas obras maestras se encuentran historias de agotamiento físico, manipulación emocional, humillaciones y abusos que dejaron cicatrices imborrables en las actrices. Uno de los casos más recordados es el de Shelley Duvall durante el rodaje de El resplandor (1980), dirigida por Stanley Kubrick.



La actriz fue sometida a un trato tan severo, con gritos constantes, repeticiones interminables y aislamiento psicológico, que su salud mental se resintió gravemente. Los traumas la acompañaron durante décadas, incluso mucho después de finalizado el rodaje. No fue un caso aislado.



En 1972, María Schneider, con apenas 19 años, vivió uno de los episodios más polémicos de la historia del cine en El último tango en París, de Bernardo Bertolucci. La famosa escena de la mantequilla se filmó sin que ella hubiera dado su consentimiento pleno.



La actriz se sintió violada delante de las cámaras y el director lo admitió años después. Schneider nunca se recuperó del todo de aquella experiencia.



En la época dorada de Hollywood, las actrices eran tratadas literalmente como propiedad de los estudios. Judy Garland, la inolvidable Dorothy de El mago de Oz, fue sometida desde niña a dietas extremas, pastillas para dormir, estimulantes para mantenerse despierta y todo tipo de maltratos físicos y emocionales para mantener su imagen de chica perfecta.



El sistema la destruyó lentamente. Más cerca en el tiempo, las protagonistas de La vida de Adèle (2013), Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos, denunciaron públicamente las condiciones inhumanas impuestas por el director Abdellatif Kechiche: jornadas interminables sin pago extra, repeticiones obsesivas de escenas sexuales explícitas y un clima de presión que rozaba lo vejatorio, todo en nombre del realismo.



Incluso la cantante y actriz Björk, durante el rodaje de Bailando en la oscuridad de Lars von Trier, relató haber sufrido un trato tan abusivo que llegó a tener una crisis nerviosa y juró no volver a actuar nunca más.



Estos métodos, que muchos directores justificaban como necesarios para el arte, han generado un debate que sigue vigente: ¿hasta dónde es válido destrozar la vida de una actriz para crear una obra maestra? Mientras el público disfruta de películas inolvidables, muchas mujeres detrás de las cámaras pagaron un precio demasiado alto, dejando heridas que el tiempo nunca terminó de cerrar.