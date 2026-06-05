Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2026 CUESTION DE FONDOS

La torta que se corta con motosierra y un reclamo en todos los niveles

El ajuste sobre los envíos discrecionales impacta en las provincias y vuelve a poner en discusión el reparto de fondos entre la Provincia y los municipios.

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