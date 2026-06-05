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5 de junio de 2026
CALLE DIGITAL Y ENCUESTAS

El fin del centro: cómo las redes empujan a los votantes hacia los extremos

Las redes sociales potencian discursos extremos y reducen los espacios de consenso. Una encuesta de Proyección revela que cada vez menos ciudadanos se identifican con posiciones de centro, mientras izquierda y derecha concentran la disputa por los votantes.

El fin del centro: cómo las redes empujan a los votantes hacia los extremos
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El cambio en el consumo de los medios de comunicación también parece contribuir a la profundización de la grieta política. Mientras los medios tradicionales se nutren de audiencias amplias, y por lo tanto se ven obligados a moderar su discurso, los algoritmos de las redes sociales priorizan el contenido que genera mayor interacción (engagement). Esto se apunta en las conclusiones de “La tiranía de Gauss y los prejuicios de la normalidad en una sociedad polarizada”, donde se señala que “las emociones extremas, como el odio, la indignación y el miedo, retienen a los usuarios más tiempo en la pantalla”.

Al mostrar únicamente contenido que refuerza las creencias previas del usuario, los algoritmos eliminaron el espacio de debate intermedio, empujando a los ciudadanos de las zonas moderadas hacia los extremos ideológicos. El rival político ya no es visto como alguien con opiniones diferentes, sino como un enemigo moral o una amenaza existencial. En este escenario, buscar el consenso o moverse al centro político es castigado por las propias bases, siendo etiquetado como traición o tibieza.

En tanto, la consultora Proyección realiza una pregunta simple, pero original en el universo de las encuestas, y el resultado sorprende a más de uno. “¿Dónde se ubica usted ideológicamente?” aparece en el cuestionario que da como opciones “izquierda, centro izquierda, centro, centro derecha o derecha”. Casi el 40 % no elige ninguna, pero entre los que contestan de manera positiva, el 24 % se autodefine como de izquierda o centro izquierda, el 26 % de derecha o centro derecha y apenas algo más del 10 % dice ser de centro. 

Podría inferirse que quienes prescinden de contestar están en el centro. Sin embargo, en ese mar navegan los independientes que Perón acusaba estar “tres días con uno y tres días contra uno”. Son, en definitiva, los que deciden, pero se vuelcan mayoritariamente por uno de los dos extremos.

Para Manuel Zunino, director de Proyección, “los candidatos que intentan construir posiciones puramente centristas suelen fracasar electoralmente o terminar absorbidos por los polos”. Y agrega: “La experiencia electoral muestra reiteradamente que, a medida que se acerca la elección, los polos magnetizan a gran parte de esos votantes. La política funciona muchas veces como un proceso de imantación. Los individuos no permanecen indefinidamente suspendidos en la neutralidad. Las dinámicas afectivas del conflicto empujan hacia alineamientos”.

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