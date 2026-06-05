Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2026 CALLE DIGITAL Y ENCUESTAS

El fin del centro: cómo las redes empujan a los votantes hacia los extremos

Las redes sociales potencian discursos extremos y reducen los espacios de consenso. Una encuesta de Proyección revela que cada vez menos ciudadanos se identifican con posiciones de centro, mientras izquierda y derecha concentran la disputa por los votantes.

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