5 de junio de 2026
DELEGACIONES
Quién es quién en las delegaciones de La Plata
En esta nota detallamos los perfiles de los y las funcionarias a cargo de las 21 delegaciones que tiene la octava sección
1. LOS HORNOS: Paola Cecilia Palmieri
Es vecina de la localidad y Técnica en Registración y Publicidad Inmobiliaria. Se desempeñó como administrativa del Registro de la Propiedad de la provincia en 1988. Fue prosecretaria del Concejo Deliberante entre 1992 y 1995; jefa de Despacho del Instituto de Registración y Publicidad Inmobiliaria entre 2021 y 2022 y miembro del Comité de Crisis entre 2020 y 2022.
2. SAN CARLOS: Damián Navarro
Aterrizó en la delegación en reemplazo de la saliente Cecilia Inés Ávalos, quien renunció hace un mes al cargo. Navarro es referente de agrupación “La Transformadora”, muy cercano a Victoria Tolosa Paz. Su labor cotidiana implica gestionar soluciones de infraestructura y desarrollo social en conjunto con los funcionarios de la capital bonaerense y los ministerios. Se lo ha visto en actos y reuniones junto al unto al Secretario de Desarrollo Social de La Plata Nicolas Carvalho. Su gestión en San Carlos recién comienza.
3. GONNET: Jessica Poblet
Es vecina de Gonnet desde hace 25 años. Tiene 48 años y es mamá de tres hijas. Con compromiso con la defensa de los derechos de los animales. Se desempeñó en el ámbito privado.
4. VILLA ELVIRA: María Elizabeth González
Nació y creció en Villa Elvira, es egresada de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. Realizó pasantías en Periodismo y fue pasante en el Ministerio de las Mujeres. Cumple tareas en la Dirección de Políticas de Género y en el área de coordinación de formación y técnica de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
5. TOLOSA: Cristian Rezutto
Llegó a la delegación en reemplazo de la saliente Gladys Graciela Peluso. Rezutto es un dirigente local que se destaca por su participación en el ámbito deportivo con un fuerte peso en el Boxeo, se muestra cercano a los clubes barriales. Se lo ha visto inaugurando espacios recreativos pensados para las niñeces junto a Gonzalo Atanasof, actual presidente de Lotería PBA.
6. CITY BELL: Liliana Vallejos
Es vecina del barrio Savoia y presidenta del centro vecinal Barrio Savoia. Fue candidata a concejal. Fue directora del Jardín de Infantes 942 por tres períodos y fue subdelegada del Centro Comunal Savoia.
7. HERNÁNDEZ: Nancy Beatriz Terminiello
Tiene 57 años, 3 hijos y un nieto. Es coach ontológico profesional y tiene un master en programación neurolingüística. Se desempeñó como docente en la Escuela latinoamericana de Coaching entre 2019 y 2022 y dictó capacitaciones en la Municipalidad al personal de la Guardia Urbana de Prevención. Participa activamente en el Rotary Club.
8. VILLA ELISA: Rafael Irigoiti
Es vecino de Villa Elisa, aterrizó recientemente en la delegación en reemplazo de la saliente Patricia Liliana Borean.
Irigoiti, históricamente se desempeñó en funciones políticas en el municipio de La Plata (como secretario privado durante la gestión de Pablo Bruera) y como referente local. Actualmente participa activamente en agrupaciones vecinales como el Comité Popular de Villa Elisa y la Unión Nacional de Clubes, canalizando reclamos por obras, servicios y seguridad de la zona. Otro referente que apenas cuenta con un puñado de meses en la gestión de la localidad.
9. VILLA GARIBALDI – SICARDI: Lorena Di Matteo
Vecina del barrio hace 15 años. Fue promotora y fundadora de la “Fiesta del Vecino Solidario”. Impulsó la creación de la primera sala teatral “Hijos del Barro”. Trabaja en la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y forma parte de la junta interna de ATE. Es presidenta de la Agrupación Peronismo en Desarrollo. Está casada por la ley de Matrimonio Igualitario.
10. EL PELIGRO: Marcela Silvia Mujica
Fue designada en su cargo por el intendente platense Julio Alak al iniciar su gestión en 2023. Forma parte del grupo de mujeres que asumió la conducción de la mayoría de las delegaciones comunales platenses por primera vez en la historia local, destacándose por su conocimiento barrial y militancia social. Durante su mandato, el municipio puso en marcha el proyecto de construcción de una nueva delegación municipal en la Ruta 2 (kilómetro 44.5), diseñada para centralizar la atención al vecino, un Registro Civil y cajeros del Banco Provincia. Trabaja de manera coordinada con instituciones clave de la zona, tales como el cuartel local de Bomberos Voluntarios.
11. ALTOS DE SAN LORENZO: Mario Fabián Cordero
Tiene 57 años, trabajó en el hospital San Juan de Dios y fue miembro de la comisión interna del Sindicato de Salud. Es referente social de la localidad. Acompañó iniciativas de Salud en barrios como talleres de RCP para instituciones.
12. MELCHOR ROMERO: Juan Simón Mirasso
Tiene 30 años y su familia es una de las primeras de la localidad. Trabaja en el Ministerio de Economía de la provincia en el área de mantenimiento y logística. Es músico, cantante y referente romerense de la juventud del Frente Amplio Peronista. Realizó eventos solidarios en los últimos 6 años a los que asistieron miles de vecinos.
13. LISANDRO OLMOS: Sebastián Guillermo Simonetti
Tiene 51 años, trabajó en el Ministerio de Trabajo entre 2003 y 2004 y en Seguridad Social entre 2005 y 2007. Es empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde trabaja como mecánico dental. Desarrolla actividades sociales en merenderos de Lisandro Olmos.
14. RINGUELET: Silvio Guillermo Natale
Tiene 58 años, es arquitecto egresado de la UNLP. Fue docente en la Escuela Nacional Ténica N° 4 y cumplió actividades en el Ministerio de Justicia. También trabajó en la Dirección Provincial de Infraestructura Penitenciaria. Allí quedó a cargo de los proyectos en los polos industriales en las unidades del SPB. Desarrolló actividades sociales en Ringuelet.
15. JOAQUÍN GORINA: Manuel Rodríguez
Nació en Benito Juárez, es padre de cuatro hijos. Vive en La Plata desde 1989 y en Gorina desde 2010. Es Licenciado en Comunicación Social, docente e investigador de la Facultad de Periodismo de la UNLP.
16. ETCHEVERRY: Jorge Horacio De Rosa
Vive en el barrio desde 1997. Es maestro mayor de obras y es comerciante en la ferretería La Taba. Fue presidente por cuatro mandatos de la Sociedad de Fomento, Trabajo y progreso de Ángel Etcheverry y presidente de la Junta Comunal de Etcheverry entre 1999 y 2005. Actualmente milita en la Casa Peronista Artura Jauretche.
17. ARTURO SEGUÍ: Juan Ramón Carbone
Es referente social del FAP y fundador de la HUerta Orgánica de Seguí. Es miembro de la Sociedad de Fomento El Progreso y colabora con distintos eventos culturales y tradicionalistas de la localidad. Tiene un gran compromiso con los vecinos y su rol fue clave en la pandemia del COVID-19, ya que formó parte del comité platense. También fue responsable de la obra de urbanización del barrio popular "La Victoria". Es militante del Turco Alak desde siempre, en sus redes sociales le dedicó un post donde lo menciona como “el mejor intendente de la historia”.
18. ABASTO: Nicolás Cardozo
El delegado municipal de la localidad de Abasto en La Plata, tiene 32 años de edad. Nació el 3 de agosto de 1993 y actualmente se desempeña como representante comunal y presidente de la comisión directiva del Club Abastense. Responde políticamente al Nano Cara, se lo vió muy cercano en el último tiempo al concejal Pablo Elías de Fuerza Patria.
Fue designado Delegado luego de las salidas del ex radical Jorge Martínez. Que luego, lo reemplazó Matías Portales, un joven vecino de la localidad a quien no le brindaron apoyo ni recursos según los radicales del lugar. Finalmente fue designado Nicolas Cardozo.
19. EL RINCÓN: Romina de Angelis (Delegada) y Anabela Soto (Sub Delegada)
Ambas cumplirían sus funciones en el flamante Centro Integrador Comunitario (CIC) de El Rincón, ubicado en Calle 138 y 442. Como hasta el momento.
Anabela Soto es la que más cercana a la gente de su barrio se muestra, se la vio más cercana a las filas de La Cámpora, se considera militante peronista y tiene a cargo un comedor dentro del barrio.
20. VILLA CASTELLS: Arévalo Atahualpa
El Centro Comunal de Villa Castells tiene como Administrador Delegado a Arevalo Atahualpa, quien reemplazó al saliente delegado Hugo David Bascope.
La sede principal, donde puedes realizar reclamos, solicitar turnos de castración y consultar por servicios barriales, está ubicada en la zona de Calle 491 y 10.
21. ARANA: Verónica Soledad Garay
Ejerce el cargo desde el 5 de febrero de 2024, ubicada en 131 entre 636 y 637 Arana, es una de las delegaciones que se crearon en 2024 por decisión de Alak. Su mayor logro de momento fue la conformación de la Junta Comunal Arana, para estar más cerca de los vecinos. Tiene una fuerte llegada a las cooperativas de la zona.