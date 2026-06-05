Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2026 ARMADOS

El kicillofismo apuesta a las juventudes con un acto provincial en San Martín

Referentes estudiantiles, sindicales, sociales y territoriales participarán del lanzamiento formal del MDF Juventudes, que tendrá a Axel Kicillof como principal orador.

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