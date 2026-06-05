5 de junio de 2026
ARMADOS
El kicillofismo apuesta a las juventudes con un acto provincial en San Martín
Referentes estudiantiles, sindicales, sociales y territoriales participarán del lanzamiento formal del MDF Juventudes, que tendrá a Axel Kicillof como principal orador.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará el próximo 6 de junio en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) el lanzamiento oficial de MDF Juventudes, el espacio juvenil del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una iniciativa que buscará fortalecer la organización política de las nuevas generaciones y ampliar la presencia territorial del kicillofismo en toda la provincia.
La actividad comenzará por la mañana con el funcionamiento de distintas comisiones de trabajo integradas por representantes de municipios, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y espacios políticos. Como cierre de la jornada, previsto para las 14, Kicillof será el principal orador y presentará los lineamientos políticos del sector.
Desde el entorno del Gobernador destacan que el objetivo es convocar especialmente a jóvenes que no participan activamente de estructuras partidarias, en un contexto en el que el oficialismo bonaerense busca disputar la adhesión de un segmento que tuvo un rol relevante en el triunfo presidencial de Javier Milei en 2023. El espacio apunta a interpelar a estudiantes, trabajadores precarizados y jóvenes afectados por el deterioro de las condiciones económicas.
MDF Juventudes es el resultado de una articulación que lleva cerca de dos años de trabajo y que tuvo participación en la última campaña electoral bonaerense mediante encuentros regionales y actividades territoriales. Entre sus principales referentes se encuentran la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel; y Aylén Katopodis, integrante de la juventud del Partido Justicialista bonaerense.
Según explicaron sus impulsores, el espacio busca sostener y ampliar políticas públicas destinadas a las juventudes, como el boleto estudiantil y distintos programas educativos y de inclusión. En ese marco, también cuestionan las políticas implementadas por el Gobierno nacional y reclaman mayores recursos para la provincia de Buenos Aires.
Además de fortalecer la estructura propia del Movimiento Derecho al Futuro, el lanzamiento del sector juvenil aparece como una apuesta estratégica de Kicillof para consolidar nuevos cuadros políticos, ganar presencia en escuelas, universidades y clubes, y ampliar su influencia dentro del peronismo bonaerense de cara a los próximos desafíos electorales.