5 de junio de 2026
DESCONFIADOS
Ratas educadas, zona roja y Ente Municipal obsoleto: las 5 del radar Desconfiado
Viernes y la rosca no para... Ya estamos con ‘Las 5 del Radar Desconfiado’: Renuncias inesperadas, protestas de docentes y la bici como medio transporte en alza
1. Ratas educadas: las escuelas platenses ya tienen más bichos que alumnos
En medio del olor a mierda y el correteo de roedores, más de 700 docentes, estudiantes y familias tuvieron que salir a la calle para pedir algo tan básico como poder estudiar sin contraer leptospirosis. Kicillof y Alak, mientras tanto, siguen destinando fortunas a otras cosas. ¿Prioridades? Evidentemente no son los pibes.
2. ¿En bicicleta o en patineta? El nuevo transporte “oficial” de La Plata
Con el boleto de colectivo por las nubes y la nafta convertida en lujo de jeques, los platenses ya no eligen: los obligan a subirse a la bicicleta. El Observatorio de Movilidad de la UNLP lo confirma: la gente vuelve a la época de la biela porque el gobierno los dejó sin otra opción. Progreso kirchnerista versión 2026: volver al siglo pasado.
3. Traición con perfume de transversalidad: Alak sigue abriendo la cama a cualquiera menos a su propio peronismo
Renunció Alberto Agustín Delgado y el intendente Alak, en vez de cerrar filas, sigue invitando opositores a su gabinete. El peronismo transversal ya no sabe si esto es “inteligencia política” o una puñalada trapera en toda regla. Mientras tanto, los propios hierven de bronca. ¿Traición o estrategia? Para muchos huele a traición con firma y sello.
4. ¡Que se vaya el Ente Municipal de una vez! La Libertad Avanza quiere cortar la grasa que nadie justifica
El Ente Municipal sigue siendo el refugio dorado de ñoquis y gasto innecesario. Ahora desde La Libertad Avanza proponen eliminarlo, centralizar funciones y reubicar personal. ¿Escándalo? Para algunos sí. Para el contribuyente cansado de bancar estructuras inútiles, es lo mínimo que se esperaba hace rato. ¿Lo dejarán pasar o defenderán la caja a muerte?
5. La Zona Roja se tiene que borrar del mapa: la Municipalidad ya no quiere ni mudarla, la quiere extinguir
Tras los últimos incidentes, el secretario de Seguridad Diego Pepe fue claro: “La idea es que no exista”. Ni traslado, ni maquillaje. Después de años de promesas y parches, parece que finalmente alguien se cansó de que La Plata tenga un barrio del vicio oficializado. ¿Será verdad o solo otra declaración para la tribuna?