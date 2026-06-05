La muerte del Indio Solari: autopsia y operativo policial

La muerte del Indio Solari conmocionó al país y abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del mítico referente del rock nacional. El cantante fue hallado este viernes alrededor de las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para comenzar la jornada y lo encontró tirado en la zona del patio, a pocos metros de la pileta.



Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el músico había compartido una cena familiar el jueves por la noche y luego decidió meterse a la pileta. Allí habría sufrido una descompensación.



Al advertir la situación, la cuidadora llamó de inmediato al servicio privado de emergencias médicas que asistía habitualmente al artista. Los profesionales llegaron rápidamente al domicilio para intentar reanimarlo, aunque cerca de las 8:30 las autoridades fueron notificadas oficialmente sobre el fallecimiento.



A partir de ese momento, la Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte, que quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó. El funcionario judicial se presentó poco después en la vivienda ubicada sobre la calle Calixto Oyuela al 4000 para supervisar las tareas periciales y el trabajo de la Policía Científica.



Además, el fiscal confirmó que se realizará una autopsia de protocolo en la morgue de Ituzaingó para determinar con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de vida del cantante. Mientras avanzaban las pericias, la Policía Bonaerense desplegó un importante operativo de seguridad y cortó el tránsito en las cuadras cercanas a la vivienda.



Con el correr de las horas, cientos de fanáticos comenzaron a acercarse hasta el domicilio del músico para dejar flores, banderas y mensajes de despedida. En paralelo, seguidores del Indio convocaron a una gran “misa ricotera” para este viernes a las 18, donde se espera una multitud para homenajear al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con canciones, bengalas y banderas emblemáticas de la cultura ricotera.



Dueño de una figura casi mítica y de una relación única con su público, el Indio Solari marcó generaciones enteras con sus letras, sus recitales multitudinarios y una obra que trascendió el rock para convertirse en un fenómeno cultural argentino.



Por su parte, la familia lanzó un comunicado expresándose sobre la triste notocia

