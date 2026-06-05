A soplar la pipeta: polémica por narcotest a concejales en distrito PRO
El Concejo Deliberante de Campana aprobó la iniciativa de un edil libertario para realizar exámenes toxicológicos voluntarios. Fuerza Patria puso el grito en el cielo porque excluye al intendente y sus funcionarios.
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El concejo deliberante de Campana aprobó un proyecto del edil libertario Maximiliano Corio, que dispone la realización voluntaria de exámenes toxicológicos para los concejales y los funcionarios de ese cuerpo, con el fin de garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública.
El autor de la propuesta de narcotest explicó que “los exámenes toxicológicos se realizarán de manera voluntaria al asumir el cargo y anualmente para todos los funcionarios del Honorable Concejo Deliberante”.
En tal sentido, remarcó que “los exámenes deberán detectar la presencia de sustancias psicoactivas no prescritas por un profesional de la salud, incluyendo, pero no limitándose a a) Cocaína y derivados, b) Marihuana y derivados, c) Opiáceos, d) Anfetaminas y metanfetaminas, e) Alucinógenos y drogas sintéticas”, realizándose en el hospital municipal del distrito y bajo estricta confidencialidad.
Sebastián Abella, intendente PRO del municipio de Campana.
Tras la aprobación del proyecto, el bloque de Fuerza Patria cuestionó el texto señalando que “la casta del intendente Sebastián Abella (PRO) impidió que éste se someta a los controles toxicológicos para protegerlo”.
En efecto, la norma aprobada por el deliberativo excluye al jefe comunal y a sus funcionarios, “alimentando sospechas sobre la verdadera transparencia del Ejecutivo”, señalaron desde la bancada peronista.
Al respecto, argumentaron que el Intendente y sus funcionarios tienen responsabilidades superiores en la administración municipal, al gestionar diariamente cientos de actos administrativos y políticas públicas que impactan en toda la comunidad. Por esta razón, sostienen que “al negarse a someterse a estos controles, Abella genera un manto de dudas y sospechas que, lejos de ayudar, impactan negativamente contra la gestión”.