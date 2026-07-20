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Lunes, 20 julio 2026
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La UCR bonaerense prepara acto relanzamiento y se acerca a extrapartidarios

El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, mantuvo un encuentro con el intendente vecinalista de 25 de Mayo, Ramiro Egüen. Aseguran que solo hablaron de temas de gestión. Los boina blanca afinan detalles de su movida en La Plata, donde se elegirá a la nueva Convención.

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Luego de la convulsionada vida partidaria, que incluyó varias acciones en la Justicia para resolver su interna, la UCR bonaerense se encamina hacia lo que muchos consideran un relanzamiento formal rumbo a 2027.

Atrás quedaron el Comité y la Convención de Contingencia, recursos de último momento que utilizaron para evitar una posible intervención del partido, tras una interminable serie de enfrentamientos entre el abadismo -junto a sus socios possistas y salvadoristas-, Evolución y el grupo que responde a Miguel Fernández.

Así, los diversos sectores llegaron a un entendimiento para evitar las internas, conformando una conducción unificada que puso como presidente del Comité Provincia al ex diputado provincial Emiliano Balbín, alfil del senador nacional Maximiliano Abad.

De cara a una definición electoral, el radicalismo provincial dará un paso importante el próximo 8 de agosto, fecha en la que fue convocada la Convención. Será en el estadio del club Atenas, en La Plata, donde se elegirá a quienes conformen el nuevo organismo, con un compromiso para que el platense Pablo Nicoletti (Evolución) lo encabece.

Sin embargo, los organizadores confían en que la cita se transforme en un relanzamiento, convocando a legisladores nacionales y provinciales, intendentes, referentes y los 135 presidentes de Comités locales. “Queremos mostrar la potencia de este nuevo radicalismo, que tiene que apuntar a ser alternativa electoral para los bonaerenses”, señalaron desde la nueva conducción.

La UCR bonaerense prepara acto relanzamiento y se acerca a extrapartidarios

Mientras se afinan los últimos detalles, una imagen llamó la atención en las últimas horas. Es la de Balbín junto al intendente de 25 de Mayo, el vecinalista Ramiro Egüen, quien tuvo paso por el GEN de Margarita Stolbizer y luego una breve escala en La Libertad Avanza.

A pesar de que la posibilidad de una incorporación del alcalde de la Séptima Sección a las huestes de la boina blanca no fue confirmada por las partes, y solo se habló de un “repaso de temas de gestión”, a nadie escapa el dato de la filiación política de la esposa del jefe comunal.

Actualmente conductora del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, Mercedes Squillaci es convencional titular del radicalismo provincial, y está enrolada en el sector de Evolución, que conduce Martín Lousteau a nivel nacional.
 

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