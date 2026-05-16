Un voraz incendio destruyó gran parte del histórico Hotel Huemul en Bariloche

EN ROJO

La deuda volvió a subir y crece la presión sobre el plan económico del Gobierno El stock de deuda bruta trepó a USD 496.676 millones en abril y encendió nuevas alertas en el mercado por la concentración de pagos proyectada para 2027. En el Gobierno de Javier Milei aseguran que el superávit fiscal sostiene la estabilidad financiera y preparan una fuerte recompra de deuda intraestatal.