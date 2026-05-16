Un voraz incendio destruyó gran parte del histórico Hotel Huemul en Bariloche
El fuego se desató este sábado por la tarde en el tradicional establecimiento ubicado sobre avenida Bustillo y obligó a un amplio operativo de emergencia. Hubo evacuados, bomberos hospitalizados por inhalación de humo y daños estructurales de gran magnitud
Un incendio de grandes dimensiones afectó este sábado al histórico Hotel Huemul, ubicado en el kilómetro 1,2 de la avenida Bustillo, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El siniestro provocó importantes daños en la estructura del edificio y movilizó a todas las dotaciones de emergencia de la zona oeste de la ciudad.
El fuego comenzó durante la tarde y rápidamente generó una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos sectores de Bariloche. Según las primeras informaciones, el origen habría estado vinculado a una quema de hojas secas o pastizales que se salió de control y terminó alcanzando el ingreso del hotel, que actualmente se encontraba en proceso de refacción.
El alerta al sistema de emergencias 911 fue recibido cerca de las 15:16 horas por una quema fuera de control en inmediaciones del kilómetro 1 de Bustillo. Minutos después, personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales confirmó que las llamas ya habían tomado parte de la estructura del establecimiento y el episodio pasó a ser considerado un incendio estructural.
Las llamas avanzaron con rapidez hacia los pisos superiores y el techo del edificio, favorecidas por la presencia de materiales secos y sectores de madera en la construcción. Testigos señalaron que el fuego se expandió en pocos minutos y generó escenas de tensión entre vecinos, turistas y automovilistas que circulaban por la zona.
¡Ahora! ⚠️🔥Lamentablemente se está incendiando el hotel Huemul en Bariloche. Por suerte no hay víctimas. Patagonia 🇦🇷 pic.twitter.com/qxSNGXE0ip
En el operativo participaron todas las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bariloche, brigadistas del SPLIF, efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Protección Civil, Prefectura Naval, Camuzzi y la Cooperativa de Electricidad Bariloche. También se sumaron recursos provenientes de Dina Huapi para reforzar las tareas de contención.
Las autoridades dispusieron cortes preventivos sobre avenida Bustillo y suspendieron el suministro de gas y electricidad en el sector para evitar riesgos adicionales mientras se combatían las llamas. Los trabajos se extendieron durante varias horas debido a la complejidad del incendio y al riesgo de derrumbes parciales en la estructura.
Todos los huéspedes y trabajadores del hotel lograron ser evacuados a tiempo gracias al rápido accionar del personal del establecimiento. No se registraron víctimas fatales ni heridos graves entre los ocupantes. Una mujer fue asistida por inhalación de humo y otra persona debió ser trasladada a un centro médico para recibir atención.
Durante el operativo también resultaron afectados dos bomberos voluntarios, quienes fueron derivados al Hospital Zonal Ramón Carrillo por inhalación de humo. Según se informó, ambos permanecían estables y fuera de peligro.
El incendio provocó daños severos en gran parte del hotel, incluyendo el colapso de sectores del techo, chimeneas y mampostería en pisos superiores. Las edificaciones vecinas no sufrieron consecuencias de relevancia gracias al trabajo de contención realizado por las brigadas.
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, calificó el hecho como un accidente y remarcó la necesidad de extremar medidas preventivas en establecimientos antiguos. Por su parte, desde el SPLIF señalaron que el episodio vuelve a poner en foco los riesgos asociados a las quemas no controladas en sectores urbanos y periurbanos.
Las causas exactas del incendio continúan bajo investigación mientras persisten tareas de enfriamiento y evaluación de daños en el edificio. El episodio generó fuerte conmoción en Bariloche por tratarse de uno de los hoteles tradicionales más conocidos de la ciudad, emplazado frente al lago Nahuel Huapi y con décadas de historia en el circuito turístico local.