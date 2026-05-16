Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de mayo de 2026 EN LAS URNAS

Elecciones en el Colegio de Abogados de La Plata: victoria contundente del oficialismo

La lista Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial se impuso con el 80% de los votos en los comicios del Colegio de la Abogacía de La Plata. Desde la entidad indicaron que fue una jornada de histórica concurrencia.

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