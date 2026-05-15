Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de mayo de 2026 NOTA DE TAPA

“Me costó muchísimo juntar la plata para pagar los sueldos”

Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo. El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, aseguró que desde hace meses que los funcionarios de Rosales tienen congelado su salario.

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