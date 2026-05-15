Volver | La Tecla Nacionales 15 de mayo de 2026 NUEVA PRIVATIZACIóN

AYSA afuera: el Gobierno abre la venta a operadores privados

La gestión libertaria busca desprenderse del 90% de las acciones de la compañía y sostiene que el sector privado puede administrar mejor los servicios públicos.

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