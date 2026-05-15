15 de mayo de 2026
NUEVA PRIVATIZACIóN
AYSA afuera: el Gobierno abre la venta a operadores privados
La gestión libertaria busca desprenderse del 90% de las acciones de la compañía y sostiene que el sector privado puede administrar mejor los servicios públicos.
El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó una licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% de las acciones de la empresa estatal de agua y saneamiento. La medida se enmarca en el programa de privatizaciones impulsado por Javier Milei para reducir la participación del Estado en empresas públicas.
Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado oficial, el proceso incluirá varias etapas de evaluación técnica, financiera y legal para seleccionar a un operador estratégico con experiencia en el sector. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Desde el Gobierno sostienen que la incorporación de capital privado permitirá modernizar la infraestructura, ampliar inversiones y mejorar la prestación del servicio. Además, remarcaron que el Estado “no debe administrar empresas”, sino generar condiciones para que el sector privado compita y gestione servicios públicos.
La convocatoria prevé que las ofertas se presenten hasta el 27 de agosto. Luego se avanzará con la preclasificación de empresas y la apertura de propuestas económicas para definir la adjudicación.
La decisión reabre el debate sobre el futuro de los servicios públicos esenciales y el rol del Estado en áreas estratégicas, en un contexto de ajuste, aumentos tarifarios y fuerte recorte de la inversión pública.