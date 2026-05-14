Volver | La Tecla Informe Especial 14 de mayo de 2026 EN DISCUSION

Por Andrés Sosa

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Los peronismos y sus caminos al 2027

El rumbo del gobierno de Javier Milei acelera el proceso de la oposición para ser alternativa el año próximo.En el justicialismo emergen varias opciones y buscan discutir un programa en común.

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