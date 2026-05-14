Los peronismos y sus caminos al 2027

El rumbo del gobierno de Javier Milei acelera el proceso de la oposición para ser alternativa el año próximo.En el justicialismo emergen varias opciones y buscan discutir un programa en común.
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La imagen de Javier Milei cae en picada y el peronismo se frota las manos ante una crisis económica que se profundiza. La Libertad Avanza intenta hacer pie con una gestión de la que no logra mostrar resultados y se recuesta sobre la imposibilidad de la oposición para plantarse como alternativa viable.
En este marco, en el justicialismo se mueven los dirigentes de las múltiples vertientes que lo componen y salen a mostrar músculo con la intención de posicionarse. La discusión comienza a darse en dos planos, pero que se entrelazan en medio de la disputa por la conducción de un espacio que se encuentra atomizado.
El primer aspecto, y más evidente, es el de los nombres propios posicionados como candidatos, que como siempre generan amores y odios. Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Guillermo Michel, Juan Grabois, entre otros, son los que por el momento suenan para ponerse el traje.
El otro punto que comienza a complejizar más el camino es la idea que gana terreno de no cometer el mismo error de tener una presidencia como la de Alberto Fernández. Una coalición que se armó para ganar la elección y después dejó un saldo desastroso que abrió las puertas para que Javier Milei se pusiera la banda presidencial.
El temor de quedarse con la victoria y armar un gobierno loteado por metro cuadrado, con nula capacidad para tomar decisiones, provoca incertidumbre en el peronismo, al margen de los balances dispares en torno a las responsabilidades. Por ese motivo, como tantas otras veces, se pone sobre la mesa la necesidad de acordar un programa económico entre todos los actores que confluyan en la alianza.
El plan económico y hasta dónde ampliar el armado son los dos grandes puntos de discusión que se dan en este momento. El primero es quizás el más sensible, ya que se observan diferencias entre las distintas expresiones, sobre todo al momento de pensar en la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la distribución de la riqueza. También está latente el dilema en torno al déficit fiscal y cómo darle lugar a convertirlo en superávit en función de la jerarquización del gasto y la inversión. Están los más conservadores y aquellos que sostienen que el Estado debe ampliarse y no achicarse.
En estos debates intervienen el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora, el Frente Renovador, el Frente Patria Grande, Primero las Ideas y Primero la Patria. Además, hay sectores del peronismo en los que aparecen Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Guillermo Moreno, cada uno con su manual, y que también impulsan sus perspectivas.
La discusión que empieza a recorrer al peronismo excede largamente la pelea de nombres y refleja una preocupación más profunda: cómo construir una alternativa de poder que no vuelva a repetir las contradicciones internas que terminaron erosionando al Frente de Todos. La experiencia de Alberto Fernández aparece como un fantasma permanente en cada reunión, en cada armado y en cada debate sobre liderazgo. Nadie quiere volver a una coalición que llegue unida a una elección pero fragmentada al momento de gobernar.
El desafío del justicialismo parece estar menos ligado a encontrar un candidato competitivo que a definir un horizonte político y económico común. La crisis del gobierno libertario abre una oportunidad, pero también obliga a resolver tensiones históricas sobre el rol del Estado, el vínculo con el mercado, la relación con el FMI y los límites del ajuste.
Mientras Milei pierde respaldo social y la situación económica se deteriora, el peronismo intenta reconstruirse entre viejas disputas, nuevas ambiciones y la necesidad de evitar otro experimento improvisado. El problema es que el reloj hacia 2027 ya empezó a correr, la crisis se agudiza y no hay alternativa viable en pie.