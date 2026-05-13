El SUTEBA eligió a sus autoridades y termina la “era Baradel” pero habría continuidad

ELECCIONES 2027 Andrés Sosa

En el Senado tienen el proyecto de la Junta Electoral y esperan decisiones de Kicillof Desde la Corte bonaerense le hicieron llegar el texto a los presidentes de las bancadas de la Cámara alta para que comiencen a estudiarlo. Todavía no se presentó la iniciativa y el oficialismo no resuelve los nombres para la Comisión de Reforma Política. Desdoblamiento, PASO y la re re sobre la mesa.