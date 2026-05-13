13 de mayo de 2026
RESPIRA KICILLOF
El SUTEBA eligió a sus autoridades y termina la “era Baradel” pero habría continuidad
La oficialista María Laura Torre se habría alzado con la victoria esta noche, frente a dos listas opositoras encabezadas por mujeres de izquierda. Fue la primera elección en más de veinte años sin el histórico dirigente en la boleta. La confirmación de la línea oficialista representa un alivio para el gobernador bonaerense.
En una elección clave para el sindicalismo bonaerense y también para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) realizó hoy una nueva elección de autoridades, marcando el fin de la “era Baradel” ya que por primera vez en más de dos décadas el hasta ahora titular del gremio, Roberto Baradel, no se presentó como candidato.
Al momento de escribir estas líneas no se habían difundido los resultados de los comicios, pero todo indicaba una victoria del oficialismo, que llevaba a María Laura Torre, mano derecha de Baradel y hasta ahora secretaria adjunta, como postulante a presidir el más grande de los gremios docentes y uno de los más masivos del país, con casi 90.000 afiliados.
La continuidad de la línea Baradel con una elección de Torre al frente del sindicato significaría un alivio para Kicillof, a quien la buena sintonía con la mayoría de los gremios y con el SUTEBA en particular le dio algo de aire en las negociaciones paritarias y, además, sustento político para su Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Afiliados de toda la provincia fueron a las urnas para elegir a las nuevas autoridades. A Torre se le enfrentaron otras dos mujeres: María Elisa Salgado por la Lista Multicolor, que conduce varias seccionales del SUTEBA en la provincia, y Myriam Marinozzi por la Azul y Blanca, que comanda la seccional Berazategui. Las dos competidoras provienen de la izquierda.
En una publicación en redes, el sindicato afirmó que los comicios se habían dado “con total normalidad”.
Pero desde la lista Multicolor denunciaron “graves irregularidades” en el padrón de afiliados y recurrieron a la Justicia, que admitió la presentación e instó a depurar las nóminas, aunque no suspendió la elección. En La Plata, la oposición denunció la incorporación “irregular” de 260 personas al padrón; tras una revisión, se purgaron 110 nombres.