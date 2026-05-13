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13 de mayo de 2026
HERMOSO

Wanda Nara habría iniciado un nuevo romance con Agustín Bernasconi

La empresaria habría comenzado un romance con el actor mientras ambos graban una película en Uruguay. El rumor surge apenas semanas después de su polémica separación de Martín Migueles, quien estaría celoso por el acercamiento

Wanda Nara habría iniciado un nuevo romance con Agustín Bernasconi
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Wanda Nara y Agustín Bernasconi estarían iniciando una relación sentimental. 
 

Se afirma que la pareja habría comenzado un romance durante las grabaciones de una película en Uruguay.
 

La buena onda que ambos mostraban en el set y, especialmente, las escenas íntimas de la película habrían generado una fuerte conexión entre los protagonistas. Este acercamiento ya generaba tensión desde hace varias semanas y provocó fuertes celos en Martín Migueles, reciente ex pareja de Wanda Nara tras su polémica ruptura.
 

Sin embargo, Agustín Bernasconi fue contundente al respecto y negó rotundamente cualquier romance, desvinculándose por completo de la empresaria.
 

Hasta el momento ni Wanda Nara ni Agustín Bernasconi han realizado declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la versión. 
 

El rumor ya coloca nuevamente a la mediática en el centro de la escena.
 

Vale mencionar que la actriz está batallando por la cuota alimentaria, y aún no puede coordinar con Mauro Icardilas cuestiones pertinentes a las dos hijas.

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