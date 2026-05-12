Volver | La Tecla Municipios 12 de mayo de 2026 CONFLICTOS

Banco Provincia cerró una sucursal en el interior y hubo una fuerte protesta vecinal

La decisión de cerrar la sede bancaria encendió la preocupación en la localidad de Pedernales del partido de 25 de Mayo. Vecinos realizaron una protesta y advierten por el impacto económico y social que generará la medida.

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