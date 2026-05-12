12 de mayo de 2026
CONFLICTOS
Banco Provincia cerró una sucursal en el interior y hubo una fuerte protesta vecinal
La decisión de cerrar la sede bancaria encendió la preocupación en la localidad de Pedernales del partido de 25 de Mayo. Vecinos realizaron una protesta y advierten por el impacto económico y social que generará la medida.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires confirmó el cierre de la sucursal ubicada en la localidad de Pedernales y el traslado total de sus operaciones a la sede de Norberto de la Riestra, situada a unos 13 kilómetros. La decisión generó fuerte inquietud entre habitantes, comerciantes y productores del distrito bonaerense de 25 de Mayo.
Desde la entidad financiera señalaron que el Directorio resolvió concentrar la operatoria en Riestra, dependencia administrativa de la delegación que dejará de funcionar. Según explicaron, la medida responde a un proceso de reorganización interna orientado a optimizar recursos y garantizar la sustentabilidad del servicio en un contexto marcado por la caída de la actividad presencial y el avance de los canales digitales.
El banco aseguró además que no habrá despidos: los cuatro empleados que actualmente cumplen tareas en Pedernales serán reubicados en la sucursal receptora.
Más allá de las explicaciones oficiales, la noticia provocó una rápida reacción de la comunidad. Durante la mañana del lunes, vecinos se concentraron frente a la sucursal para expresar su rechazo al cierre. De la manifestación participaron jubilados, comerciantes, empresarios rurales y representantes de instituciones locales.
Pedernales cuenta con poco más de 1.600 habitantes y el banco es considerado un servicio clave para la dinámica cotidiana y la economía regional. Referentes comunitarios señalaron que la sede posee una cartera activa vinculada al sector agropecuario, empresas cerealera, industrias lácteas y comercios, lo que genera movimiento económico permanente en la localidad.
Joaquín Acuña, médico veterinario e integrante de la Comisión de Fomento local, advirtió que existe una fuerte preocupación por la pérdida de un servicio considerado esencial. Según explicó, además de los residentes, personas de localidades cercanas viajan habitualmente a Pedernales para realizar trámites bancarios, lo que también impulsa el consumo en estaciones de servicio y negocios del pueblo.
Los vecinos remarcan que la mayor dificultad será social. Señalan que muchos jubilados y usuarios sin acceso a herramientas digitales deberán trasladarse hasta Norberto de la Riestra para realizar trámites básicos, en una zona donde no existe transporte público regular.
En ese sentido, sostienen que el cierre no solo afecta la actividad económica sino también la inclusión financiera de sectores vulnerables, que dependen de la atención presencial para cobrar haberes, gestionar créditos o resolver inconvenientes administrativos.
Mientras el Banco Provincia avanza con el traslado de la operatoria, la comunidad analiza nuevas acciones para intentar revertir la decisión o, al menos, conseguir alternativas que eviten que Pedernales pierda uno de sus servicios más emblemáticos.