Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2026 CUANTO CUESTA EL BOLETO

Milei acelera otro tarifazo en el AMBA y profundiza el golpe al salario real en mayo

El Gobierno nacional puso en marcha nuevas subas en colectivos y trenes del AMBA con incrementos por encima de la inflación y de la evolución salarial. Mientras reduce impuestos a bienes de lujo, la administración libertaria profundiza el ajuste sobre millones de trabajadores y usuarios.

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