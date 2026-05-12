12 de mayo de 2026
CUANTO CUESTA EL BOLETO
Milei acelera otro tarifazo en el AMBA y profundiza el golpe al salario real en mayo
El Gobierno nacional puso en marcha nuevas subas en colectivos y trenes del AMBA con incrementos por encima de la inflación y de la evolución salarial. Mientras reduce impuestos a bienes de lujo, la administración libertaria profundiza el ajuste sobre millones de trabajadores y usuarios.
El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y volvió a poner el peso del ajuste sobre los usuarios de colectivos y trenes. Los incrementos previstos superan la inflación y también la recuperación de los salarios, que continúan perdiendo poder adquisitivo.
La medida llega en paralelo con la reducción de impuestos a bienes de lujo como autos de alta gama, aeronaves y embarcaciones, una decisión impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. En contraste, millones de trabajadores deberán afrontar nuevos aumentos en servicios esenciales para movilizarse diariamente.
El Ejecutivo abrió este lunes la Instancia de Participación Ciudadana para debatir los nuevos cuadros tarifarios. Sin embargo, se trata de un mecanismo no vinculante, por lo que las observaciones de usuarios y sectores interesados no modifican las decisiones ya definidas por la Casa Rosada.
En el caso de los colectivos interurbanos del AMBA, el esquema de actualización contempla tres subas consecutivas: una en mayo y otras dos en junio y julio. El criterio elegido combina la inflación medida por el Indec con dos meses de rezago y un adicional del 2%.
De esa manera, desde la próxima semana el boleto mínimo pasará de 714 a 728,18 pesos para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Para los beneficiarios de la Tarifa Social el valor será de 321,30 pesos, mientras que quienes no tengan la SUBE nominalizada deberán pagar 1.428 pesos.
Los nuevos cuadros también impactarán sobre los tramos más largos. Los viajes de entre 3 y 6 kilómetros costarán 807,07 pesos; de 6 a 12 kilómetros, 894,17 pesos; de 12 a 27 kilómetros, 983,78 pesos; y los trayectos superiores a 27 kilómetros alcanzarán los 1.085,49 pesos.
En paralelo, el Gobierno nacional definió un fuerte aumento en las tarifas ferroviarias. El argumento oficial apunta a corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y mejorar el financiamiento del sistema. Sin embargo, el esquema previsto implicará un incremento acumulado del 88,92% en apenas cinco meses.
El cronograma para los trenes contempla una suba del 18% desde el 18 de mayo, seguida por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. El impacto volverá a sentirse sobre millones de pasajeros que utilizan diariamente las líneas metropolitanas para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio.
La política de actualización tarifaria también alcanzó al subte porteño. Desde el 1° de mayo el boleto pasó de 1.414 a 1.490 pesos para quienes tengan SUBE registrada, mientras que los usuarios sin tarjeta nominalizada deben abonar 2.369,10 pesos. El Premetro tuvo un ajuste proporcional.
Con este nuevo paquete de aumentos, el gobierno libertario profundiza la estrategia de reducción de subsidios y traslado de costos a los usuarios. En un contexto de salarios rezagados y caída del consumo, el transporte vuelve a convertirse en uno de los principales focos de presión sobre el bolsillo de los trabajadores.