Escrituras paralizadas: apuntan a la dirección de ARBA por el extenso conflicto en Catastro
Desde el mes de febrero trabajadores de la Dirección Provincial de Catastro, dependiente de ARBA, mantienen una medida de fuerza que derivó en la paralización total de todo trámite de escrituras, estados parcelarios, etc. Desde los colegios de profesionales salieron con los tapones de punta mientras que desde la Agencia, aseguran que está semana habrá normal funcionamiento
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La Dirección Provincial de Catastro Territorial, dependiente de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), viene paralizada desde fines de febrero de 2026 por una medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Ya son más de 70 días sin actividad normal en un organismo clave que valida planos y registra estados parcelarios, lo que genera un verdadero cuello de botella en el mercado inmobiliario y en el ejercicio profesional de ingenieros, agrimensores y escribanos.
La protesta, que incluye asambleas prolongadas y retención de tareas, se originó en reclamos salariales de los empleados de la dependencia. Según múltiples denuncias del sector profesional, la Gerencia General de Catastro tiene frenados los estados parcelarios desde los primeros días de marzo, lo que impide avanzar con trámites esenciales como mensuras, subdivisiones, regularizaciones dominiales y escrituraciones.
El impacto es directo y de gran magnitud: Ingenieros y agrimensores no pueden cerrar trabajos ni cobrar por proyectos ya realizados. Escribanos ven demoradas o suspendidas las operaciones inmobiliarias. Contribuyentes y familias enfrentan la imposibilidad de escriturar propiedades, acceder a créditos hipotecarios o regularizar situaciones dominiales.
Fuentes de ARBA indicaron a La Tecla que por el momento se levantaron las medidas de fuerza porque se elaboró una mesa técnica con el ministerio de Economía. De acuerdo a lo expresado, se espera que esta semana no haya medidas de fuerza por lo que se está reorganizando la tarea para poder cumplir con lo que está atrasado. Los trámites vinculados con créditos hipotecarios no presentaban retrasos.
Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitieron un duro comunicado en el que señalan: “Resulta paradójico que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria sea hoy el principal obstáculo para la circulación de capitales en la provincia.
La legitimidad de los reclamos gremiales no puede ser moneda de cambio para el cese total de un servicio público esencial”. Los profesionales agregaron que “los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense en su conjunto no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que anteponen una agenda propia a los intereses de la sociedad”, y reclamaron la intervención urgente del gobernador Axel Kicillof.
Todas las miradas apuntan también al director de ARBA, Cristian Girard, a quien el sector profesional responsabiliza por la falta de gestión para destrabar el conflicto. Hasta el momento no se registran respuestas oficiales ni de la Gobernación ni de la agencia recaudadora.
El conflicto se da en un contexto de parálisis más amplia en la obra pública y de reclamos salariales en el sector estatal bonaerense. Fuentes del sector inmobiliario consultadas coinciden en que la situación genera “incertidumbre jurídica, demoras innecesarias y pérdidas económicas concretas” en una actividad que ya venía resentida.