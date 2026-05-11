La Junta Electoral impulsa cambios para las elecciones y cobra fuerza el desdoblamiento

Escrituras paralizadas: apuntan a la dirección de ARBA por el extenso conflicto en Catastro Desde el mes de febrero trabajadores de la Dirección Provincial de Catastro, dependiente de ARBA, mantienen una medida de fuerza que derivó en la paralización total de todo trámite de escrituras, estados parcelarios, etc. Desde los colegios de profesionales salieron con los tapones de punta mientras que desde la Agencia, aseguran que está semana habrá normal funcionamiento