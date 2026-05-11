Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 INTERNISMO

Por Andrés Sosa

sosandres

En la Gobernación le esquivan al conflicto en la Legislatura y apuran proyectos de Kicillof

En el Poder Ejecutivo prefirieron no sumarse a la polémica en el comienzo de la semana luego de los tironeos en el Senado por las comisiones. Asimismo, indicaron que trabajan en iniciativas para presentarlas próximamente.

Compartir