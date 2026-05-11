11 de mayo de 2026
INTERNISMO
En la Gobernación le esquivan al conflicto en la Legislatura y apuran proyectos de Kicillof
En el Poder Ejecutivo prefirieron no sumarse a la polémica en el comienzo de la semana luego de los tironeos en el Senado por las comisiones. Asimismo, indicaron que trabajan en iniciativas para presentarlas próximamente.
Luego de una semana caliente para el oficialismo en el Senado bonaerense, desde el Poder Ejecutivo evitaron tirar más leña al fuego y esquivaron la polémica. Asimismo, adelantaron que trabajan para presentar los proyectos en la Legislatura que anunció Axel Kicillof durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias.
La tensión en la Cámara alta quedó expuesta el viernes durante la constitución de la comisión de Legislación General, donde el senador del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Germán Lago, fue elegido presidente. Sin embargo, el camporista Diego Videla -que estaba presente en el palacio, pero participó de manera virtual, se abstuvo de votar y dejó en evidencia el malestar interno dentro del oficialismo al sostener que la designación “no había sido acordada” previamente en el bloque oficialista.
El conflicto se originó tras el decreto firmado por Verónica Magario con la integración de las comisiones legislativas, una decisión que abrió una fuerte disputa entre el kicillofismo, La Cámpora y el Frente Renovador por el reparto de poder en áreas estratégicas del Senado. Además, el senador Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois, tampoco participó de la reunión, en otra señal de la fragmentación que atraviesa al peronismo bonaerense en la Legislatura.
Asimismo, se espera que la Cámara de Diputados avance con la designación de los integrantes y autoridades de la comisiones. Hasta el momento no hay novedades mientras se esperaba que esta semana hubiera avances. Si bien se especulaba con una sesión para el 28 de mayo todavóa no hay certezas.
En ese marco, en la habitual conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación, La Tecla consultó al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sobre la lectura que realizan al respecto. “Sobre la pregunta vinculada a los nombramientos en las comisiones, en las presidencias, la semana pasada se ha avanzado con la Comisión de Legislación General”, dijo.
En tanto, manifestó que “está previsto que en los próximos días se avance con las otras designaciones, tanto en el Senado como como en Diputados”. En la misma línea, el Ministro de Gobierno lanzó: “Eso es un proceso que que está en marcha”
Más adelante, contó que “paralelamente El ejecutivo viene trabajando, no sólo en los aspectos técnicos y de redacción de los proyectos, sino también en los aspectos políticos que tienen que ver con los proyectos que el Gobernador anunció en la apertura de sesiones”.
“Por ejemplo, con el proyecto de los trabajadores de plataformas hemos estado trabajando con los sindicatos, es una relación que ya está avanzada. Inclusive, hemos trabajado con diputados nacionales en nuestro sector, en el Movimiento Derecho al Futuro, para presentar normativas equivalentes a nivel nacional”, completó.
A su vez, relató que “lo mismo con el proyecto de ley de policía comunal, la semana pasada el Ministro de Seguridad tuvo reuniones con varios intendentes de municipios que ya desarrollaron su policía comunal o que tienen proyecto de desarrollarla para que que ya estén conformes a lo que va a estar presentando el Ejecutivo”. Además, remarcó que “es un proceso que ya se ha disparado y estamos trabajando, efectivamente, para para implementarlo lo lo antes posible”.
Entre las iniciativas que Axel Kicillof anunció durante la apertura de sesiones ordinarias y que el Ejecutivo busca enviar próximamente a la Legislatura aparece un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales. La propuesta contempla la creación de un Plan Integral y de un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales con el objetivo de ordenar la actividad y darle mayor transparencia. Además, prevé garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes y establecer herramientas de protección laboral para los trabajadores del sector.
En materia de seguridad, el Gobierno bonaerense también trabaja en una nueva ley para el personal policial con el objetivo de actualizar la normativa vigente y regular aspectos vinculados al reclutamiento y la carrera dentro de la fuerza. A eso se suma una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública, que ya tiene más de 30 años de antigüedad.
Otro de los proyectos que la administración provincial volverá a impulsar es el de Producción Pública de Medicamentos. La iniciativa apunta a reducir costos y garantizar el acceso a tratamientos médicos en todo el territorio bonaerense.
La semana pasada Axel Kicillof volvió a mostrarse en el Conurbano bonaerense con eje en la seguridad y encabezó en Almirante Brown la inauguración de dos nuevas bases policiales junto al ministro Javier Alonso, el diputado Mariano Cascallares y el intendente Juan José Fabiani. Además, oficializó la entrega de nuevos patrulleros para el distrito.
La recorrida ocurrió días después de la reunión que Alonso mantuvo con varios intendentes del Conurbano y del interior, quienes reclamaron avanzar en una ley para crear policías municipales en los 135 distritos bonaerenses. Los jefes comunales plantearon que los municipios ya se están haciendo cargo de buena parte de las tareas de seguridad y pidieron un marco legal específico, mientras que el Gobierno provincial se comprometió a llevar la discusión a la Legislatura.