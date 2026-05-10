Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en abril y se profundiza el freno al consumo

De remate: la Nación pone a la venta tierras e inmuebles en suelo bonaerense El pase de predios del INTA al AABE para subastarlos es la más reciente instancia de una ofensiva de la administración Milei para desprenderse de terrenos en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Kicillof reclama que le transfieran las tierras como se hizo en otras provincias, pero la relación tensa entre ambos gobiernos lo hace improbable.