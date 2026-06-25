Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 DIPUTADOS

El cristinismo le arrebata una banca a Kicillof con el regreso de Landívar

Fue electa en 2023, pero se encontraba de licencia por ser Jefa de Gabinete de Maximiliano Wesner. Abandonará la Cámara Laura Aloisi, representante del Movimiento Derecho a Futuro.

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