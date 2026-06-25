El cristinismo le arrebata una banca a Kicillof con el regreso de Landívar

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Mientras siguen las tensiones en el peronismo bonaerense por la última sesión en el Senado, hubo un bombazo en Diputados que hace que el kicillofismo pierda una banca. A través de un comunicado, el gobierno de Olavarría confirmó que Mercedes Landívar asumirá su banca en la Cámara de Diputados ya que fue electa en 2023.
La dirigente de La Cámpora asumió a su banca tras la elección que coronó a Javier Milei como presidente de la Nación, pero se tomó licencia para convertirse en Jefa de Gabinete de Maximiliano Wesner en el municipio de Olavarría. En su lugar había ingresado Laura Aloisi, que hoy en día responde al Movimiento Derecho a Futuro de Axel Kicillof.
Desde el gobierno que conduce Maximiliano Wesner emitieron un comunicado donde aseguran que “a partir del 1 de julio de 2026, Mercedes Landívar, Jefa de Gabinete del Municipio de Olavarría, ejercerá sus funciones ad honorem, es decir, sin percibir remuneración por el desempeño de dicho cargo”.
De esta manera, el kicillofismo tiene una baja sensible en la Cámara Baja y La Cámpora suma una nueva alfil en medio de las serias tensiones dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Desde La Cámpora aseguraron que se trata de "una posibilidad que se había conversado a principio de año, cuando el gobernador inauguró las sesiones en marzo y se materializa ahora, por el tema de la demora en la conformación de las comisiones".
"Ya se sabía que Mercedes volvía", añadieron desde el cristinismo en la Legislatura Bonaerense.
Un fiel reflejo de ello ocurrió durante la primera sesión ordinaria del Senado bonaerense, donde hubo fuertes cruces entre los senadores Sergio Berni y Mario Ishii con la vicegobernadora Verónica Magario. Hubo tensiones cuando se trataban las licencias de Florencia Saintout y Gabriel Katopodis.
Por su parte, el exintendente de José C. Paz fue muy crítico con el Gobernador por no tratar sobre tablas los proyectos para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en toda la provincia de Buenos Aires.
Hubo mucha tensión en el recinto, con fuertes críticas hacia la gestión bonaerense por parte de sus propios compañeros de bloque. En reiteradas oportunidades hubo corte de micrófono por parte de Magario, para que la sesión ordinaria continúe con normalidad.
“La continuidad en ambas responsabilidades refleja el compromiso de seguir colaborando con la gestión municipal, aportando su experiencia al equipo de gobierno local y, al mismo tiempo, fortalecer la articulación entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires desde la representación legislativa”, explicaron desde la comuna olavarriense por qué se dio el regreso de Landívar a la Cámara Baja.
Y agregaron: “De esta manera, se busca consolidar una agenda de trabajo común que permita generar más oportunidades y respuestas para los vecinos y vecinas de Olavarría”.